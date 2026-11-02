Dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy, generał brygady Ołeksandr Piwnenko, przybył do wsi Pietropawliwska Borszczagówka w rejonie Buczanym w obwodzie kijowskim, gdzie przed prywatnym domem zgromadzili się lokalni mieszkańcy.

Szef Gwardii Narodowej potwierdził, że w budynku przetrzymywano żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali odesłani do swoich jednostek po samowolnym opuszczeniu jednostki (SZC), a czterech z nich trafiło do szpitala w celu udzielenia pomocy medycznej.

Powodem incydentu i zgromadzenia obywateli były doniesienia o rzekomym niewłaściwym traktowaniu i torturowaniu przetrzymywanych żołnierzy. Oleksandr Pivnenko zaprzeczył oskarżeniom o tortury, podkreślając niedopuszczalność złego traktowania obrońców, oraz zapowiedział przeprowadzenie oficjalnego śledztwa wraz z upublicznieniem jego wyników. Jednocześnie w Głównym Zarządzie Policji Narodowej w obwodzie kijowskim zdementowano krążące pogłoski o śmierci obywatela i poinformowano, że policjanci wyjechali na wezwanie lekarzy prywatnej karetki pogotowia w związku z utrudnianiem dostępu do pacjenta.

Źródło: Interfax-Ukraina.

2 listopada w Pietropawłowskiej Borszczagowce w obwodzie kijowskim w jednym z domów znaleziono 25 osób. Cztery z nich wymagały pomocy medycznej — planuje się przewieźć je do szpitala. Do domu, w którym – według doniesień lokalnych mieszkańców – mogli być przetrzymywani zakładnicy, wpuszczono lekarkę i funkcjonariusza organów ścigania. Dowództwo wojskowe natychmiast udałosiło się na przedmieścia Kijowa, na miejsce zdarzenia.

Czytaj nas na