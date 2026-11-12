Zadłużenie za media w mieszkaniu na terytorium okupowanym: Ukraińcom wyjaśniono ważną kwestię

W Ukrainie zabronione jest naliczanie opłat za usługi mieszkaniowo-komunalne w odniesieniu do nieruchomości położonych na tymczasowo okupowanych terytoriach za cały okres okupacji. Jednocześnie zasada ta nie dotyczy zadłużenia, które narosło do 24 lutego 2022 roku. Właściciele mieszkań są zobowiązani do spłaty takich długów.

Zgodnie z dokumentem, do czasu zakończenia lub zniesienia stanu wojennego przedsiębiorstwa komunalne nie mogą naliczać opłat za usługi ani egzekwować długów, które powstały po 24 lutego 2022 r. w okresie tymczasowej okupacji odpowiednich terytoriów.

Zakaz ten dotyczy odbiorców, których mieszkania znajdują się na terytoriach ujętych w oficjalnym wykazie terytoriów Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Rosję. Obowiązuje on od daty rozpoczęcia do daty zakończenia okupacji.

Uchwała przewiduje również ograniczenia dotyczące egzekwowania należności za usługi komunalne na terytoriach, na których toczą się lub toczyły się działania wojenne. W szczególności, pod pewnymi warunkami zabronione jest egzekwowanie należności powstałych po 24 lutego 2022 r. od osób wewnętrznie przesiedlonych oraz członków ich rodzin, którzy opuścili swoje mieszkania. W tym celu należy przedstawić usługodawcy dokumenty potwierdzające nieobecność w mieszkaniu, w szczególności zaświadczenie o statusie osoby wewnętrznie przesiedlonej.

Ponadto dokument zabrania naliczania kar, opłat za zwłokę, dopłat inflacyjnych i rocznych odsetek od określonych zadłużeń za usługi komunalne, a także zaprzestania lub wstrzymania świadczenia usług z powodu nieuregulowania pełnej kwoty. Ograniczenia te dotyczą obszarów działań wojennych i tymczasowej okupacji określonych w rozporządzeniu.

W związku z tym nie ma obowiązku płacenia za usługi komunalne naliczone za okres okupacji po 24 lutego 2022 r. Jednak przepis ten nie umarza zadłużenia, które powstało przed rozpoczęciem pełnej inwazji.

Informacja ta zawarta jest w uchwale Rady Ministrów nr 206 „Niektóre kwestie dotyczące opłat za usługi mieszkaniowo-komunalne w okresie stanu wojennego”.

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