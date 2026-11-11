Cukiernik opowiedziała, jak otrzymała zamówienie na przerażający tort, który wyglądał, jakby został upieczony w domu

Ukraińska cukiernik Valentina, która przygotowuje torty na zamówienie, opowiedziała o niezwykłej propozycji od klientki. Kobieta zapłaciła za deser, który miał wyglądać tak, jakby został samodzielnie przygotowany w domu, bez profesjonalnej aranżacji i starannych dekoracji.

Cukiernik zgodziła się na ten eksperyment, choć przyznała, że celowe nadanie tortowi niechlujnego wyglądu okazało się trudniejsze, niż się spodziewała.

„Kiedy przez lata starasz się, by każdy tort był jak najbardziej schludny, a tu dostajesz zadanie: »Chcę, żeby wyglądał bardzo brzydko«. I to, nawiasem mówiąc, było całkowicie poważne. Klientka chciała tort miodowy, który wyglądałby tak, jakby sama upiekła go w domu. Bez idealnego wyrównania, ładnych boków i wszystkiego tego, co zazwyczaj tak starannie robię” – opowiada cukierniczka.

Aby deser przypominał zwykły domowy tort miodowy, Walentyna zmieniła swoje zwyczajowe podejście do jego dekoracji. Zrobiła tort szeroki, ale stosunkowo cienki, nie wyrównywała brzegów poszczególnych warstw i użyła więcej kremu, aby spływał po bokach.

Cukiernik przyznała, że podczas pracy musiała powstrzymywać się przed zwyczajową chęcią wyrównania nierówności i upiększenia deseru.

„Powiem szczerze: zrobienie tortu celowo niedoskonałego okazało się nie lada wyzwaniem. Bo ręce automatycznie chcą coś wyrównać, poprawić, upiększyć. Ale kiedy po zdjęciu gotowego tortu otrzymałam od zamawiającej: „brzydki” – zrozumiałam: zadanie wykonane w 100%” – śmieje się.

Do dekoracji Walentyna wykorzystała pokruszony na okruchy miodowy biszkopt. Posypała nim powierzchnię deseru, tworząc specjalny efekt niedbałej domowej dekoracji.

Filmik cukierniczki wywołał ożywioną dyskusję w komentarzach. Widzowie żartowali, że niektóre detale jednak zdradzają profesjonalne pochodzenie tortu.

„Podkładka przyciąga całą uwagę” – napisała jedna z uczestniczek dyskusji.

Inna użytkowniczka zaproponowała inną opcję dekoracji: „Trzeba było ułożyć to na talerzu tak, jakby to było domowe”.

Jeszcze jeden komentator zasugerował, że oszustwo może przypadkowo wyjść na jaw w mediach społecznościowych: „Zamawiająca powiedziała komuś, że sama to przygotowała, a potem osoba, której to powiedziała, zobaczy twoje wideo na TikToku”.

O tym niezwykłym doświadczeniu Walentyna opowiedziała na TikToku (@valentyna_toper).

Przypomnijmy, że wcześniej kijowska cukiernia Namelaka tymczasowo zawiesiła działalność po masowym pogorszeniu się samopoczucia pracowników.

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