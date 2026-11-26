Konflikt wokół parlamentarnej Tymczasowej Komisji Śledczej (TKS) pod przewodnictwem posła Ołeksija Honczarenka zaostrzył się z powodu symbolicznego niepojawienia się szefów organów antykorupcyjnych i sił bezpieczeństwa.

W dniach 23 i 25 listopada zaproszeni urzędnicy dwukrotnie z rzędu zignorowali posiedzenia komisji, na których mieli złożyć wyjaśnienia dotyczące publicznego sporu między SBU, NABU i SAP. Część z nich formalnie uzasadniła swoją nieobecność delegacjami zagranicznymi, międzynarodowymi spotkaniami lub wykonywaniem zadań bojowych na froncie.

Poprzedziło to wystąpienie generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhija Duki 18 listopada. Podczas posiedzenia komisji śledczej publicznie oskarżył kierownictwo NABU i SAP o osobistą zemstę, a głośne śledztwa – w szczególności sprawę „Kartagina” – nazwał narzędziem politycznej presji na władze państwa. Następnie Ołeksij Honczarenko zwołał nowe posiedzenie na 23 listopada i zaprosił obie strony, aby publicznie wyjaśnić wszystkie okoliczności.

Co powiedział generał Duka

Siergiej Duka spędził na posiedzeniu komisji ponad trzy i pół godziny. NABU i SAP podejrzewają go o przynależność do organizacji przestępczej oraz działanie na rzecz międzynarodowego kartelu narkotykowego „Chimprom”. Sam generał odrzuca wszystkie zarzuty, a postępowanie karne tłumaczy osobistą zemstą organów antykorupcyjnych.

Według wersji Duki konflikt rozpoczął się jesienią ubiegłego roku, kiedy jego jednostka prowadziła dochodzenie w sprawie możliwej korupcji wśród pracowników NABU. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), jak twierdzi generał, zgromadziła materiały, jednak nie pozwolono doprowadzić sprawy do końca.

Na pytanie Gonczarenki, kto dokładnie wstrzymał prace, Duka odpowiedział, że odpowiednie polecenie wydał mu i jego zastępcom ówczesny szef SBU Wasyl Maljuk – zaraz po powrocie z Biura Prezydenta. Generał nie wie, kto dokładnie wydał tam takie polecenie. Według niego podobne polecenie otrzymał również ówczesny prokurator generalny Rusłan Kravczenko.

Osobno Duka stwierdził, że NABU i SAP stały się narzędziem politycznego oddziaływania na najwyższe kierownictwo kraju. Śledztwa medialne ostatnich miesięcy — „Kartagina-1”, „Kartagina-2” i „Midas” — określił jako takie, które nie przynoszą rzeczywistych wyników procesowych, ale szkodzą międzynarodowej reputacji Ukrainy w czasie wojny.

Na zakończenie wystąpienia generał zaproponował wezwanie na posiedzenie szefów NABU i SAP, aby osobiście odpowiedzieli na jego słowa, ponieważ krótkie riposty w stylu „bzdury” są jego zdaniem niewystarczające. Gonczarenko zgodził się i zaprosił na 23 listopada dyrektora NABU Semiona Krywonos, szefa SAP Oleksandra Klymenka, detektywa NABU Rusłana Magamedrasulowa, byłego szefa SBU Wasyla Maluka oraz byłego prokuratora generalnego Rusłana Kravczenka.

Na posiedzenie komisji śledczej nie stawił się żaden z pięciu zaproszonych

23 listopada nikt z tej piątki nie stawił się przed komisją. Gonczarenko określił tę sytuację jako bezprecedensową w całej historii działalności komisji śledczej. Na swoim kanale w Telegramie napisał, że otwarta konfrontacja między NABU a SBU stanowi zagrożenie dla państwa: zamiast wspólnie walczyć z zewnętrznym wrogiem, korupcją i przestępczością, służby specjalne marnują zasoby na wewnętrzny konflikt, na czym zyskują jedynie przestępcy i Rosja.

Poseł podkreślił, że parlament ma nie tylko prawo, ale i obowiązek rozstrzygać takie sytuacje za pośrednictwem mechanizmu TSK. Tymczasem trzej zaproszeni przesłali jednak wyjaśnienia: SBU poinformowała, że Wasyl Maljuk przebywa w strefie działań wojennych, w SAP powołano się na ważne międzynarodowe spotkanie Oleksandra Klymenka, a w NABU zaznaczono, że Semen Krywonos wyjechał w delegację zagraniczną.

Argumenty SAP i spór o konflikt interesów

Następnie Ołeksandr Klymenko podał jeszcze jeden powód swojej nieobecności – konflikt interesów u przewodniczącego komisji śledczej Ołeksija Honczarenka.

Jak poinformował sam poseł, osiem minut przed rozpoczęciem posiedzenia 23 listopada szef SAP podpisał sześciostronicowe pismo, w którym wyjaśnił: nie może brać udziału w pracach komisji, ponieważ w sprawie dotyczącej przejęcia lotniska w Odessie figuruje ojciec Gonczarenki — były burmistrz Odessy Oleksij Kostusiew.

Gonczarenko w odpowiedzi przypomniał, że wyrok w tej sprawie zapadł już 12 czerwca 2025 r., a ugodę o przyznaniu się do winy zatwierdził sam Klymenko. Co więcej, 15 stycznia 2026 r. szef SAP uczestniczył już w posiedzeniu tej samej komisji śledczej i odpowiadał na pytania posłów bez żadnych zastrzeżeń.

„Wyrok został wydany już siedem miesięcy wcześniej. Mój ojciec był wtedy ten sam. Nie dostrzegł wówczas żadnego konfliktu. Konflikt pojawił się dokładnie wtedy, gdy pojawiły się niewygodne pytania” – oświadczył Gonczarenko i wezwał Klymenko do stawienia się na kolejnym posiedzeniu 25 listopada.

Druga nieobecność i nowe zarzuty

25 listopada szef SAP nie pojawił się na posiedzeniu komisji śledczej, choć dzień wcześniej udzielił obszernego wywiadu „Ukrainskiej Prawdzie”, w którym wyjaśnił swoje stanowisko. Zdaniem Klymenki, zanim zaprosi się go na posiedzenie, komisja powinna przeprowadzić głosowanie i oficjalnie potwierdzić brak konfliktu interesów u swojego przewodniczącego.

Gonczarenko nazwał ten wymóg prawnym absurdem, wyjaśniając, że ustawa o TSK nie przewiduje takich głosowań, a stwierdzenie istnienia konfliktu interesów należy do kompetencji NAKZ. Ponadto przedmiotem rozpatrywania przez komisję jest operacja „Kartagina”, a nie sprawy rodzinne jej przewodniczącego.

„Martwię się, ponieważ pan Klymenko stoi na czele Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej i naprawdę powinien znać przepisy” – zaznaczył poseł. Zwrócił również uwagę na to, że wersje dotyczące nieobecności ciągle się zmieniały: najpierw mówiono o podróży służbowej, potem o międzynarodowym spotkaniu, a w końcu o konflikcie interesów.

Jednocześnie 25 listopada Gonczarenko poinformował o próbach wywierania nacisku na pracę komisji: według niego szefowie NABU i SAP dzwonili do poszczególnych członków komisji śledczej i prosili, by nie przychodzili na posiedzenia lub nie głosowali. Poseł twierdzi, że wie o co najmniej dwóch takich przypadkach i nazwał to niebezpieczną praktyką, która szkodzi reputacji samych organów antykorupcyjnych. NABU i SAP nie skomentowały tych oświadczeń w momencie ich publikacji.

Osobno przewodniczący komisji śledczej podkreślił, że kontrola parlamentarna stanowi konstytucyjne uprawnienie Rady Najwyższej: posłowie są wybranymi przedstawicielami narodu, podczas gdy szef SAP jest mianowanym urzędnikiem, który nie może dyktować parlamentowi sposobu działania. Gonczarenko przypomniał również, że konsekwentnie popierał niezależność NABU i SAP – w szczególności znalazł się wśród 13 posłów, którzy głosowali przeciwko ograniczeniu ich uprawnień, oraz broni ich finansowania w komisji budżetowej, jednak niezależność nie oznacza braku kontroli.

Niezależność nie oznacza braku odpowiedzialności

Pomimo ponownego niepojawienia się szefów NABU i SAP 25 listopada posiedzenie komisji odbyło się — posłowie wysłuchali przedstawicieli regionalnych komitetów antykorupcyjnych w Winnicy i Chmielnickim. Gonczarenko uznał zignorowanie zaproszeń za demonstracyjny brak szacunku wobec parlamentu i poinformował, że ponownie wzywa szefów organów antykorupcyjnych na posiedzenia w dniach 7 i 11 grudnia.

Argumenty Klymenki dotyczące konfliktu interesów skrytykował również były prokurator SAP Stanisław Bronewicki, który w swoim czasie kierował śledztwem w sprawie lotniska w Odessie. Nazwał stanowisko szefa SAP „strzałem w stopę” i stwierdził, że argumenty dotyczące konfliktu interesów są sztuczne.

„Jako prokurator, który kierował śledztwem w tej sprawie, otwarcie oświadczam – nie ma tu żadnego konfliktu interesów, a argumenty Klymenka są całkowicie wymyślone i świadczą jedynie o chęci uniknięcia stawienia się” – napisał Bronewicki.

Były prokurator przypomniał, że śledztwo wykazało udział ówczesnego burmistrza Odessy Aleksieja Kostusiewa w przekazaniu lotniska na własność podmiotu kontrolowanego przez biznesmenów Borisa Kaufmana i Alexa Boruchowicza. Według danych śledztwa Kostusiew wprowadził do uchwały rady miejskiej tekst, nad którym radni nie głosowali, a następnie otrzymał od biznesmenów mieszkanie jako nielegalną korzyść.

Sam Gonczarenko, według słów Broniewickiego, już w 2014 roku, będąc radnym Rady Obwodowej w Odessie, złożył do Prokuratury Generalnej zawiadomienie o przestępstwie dotyczącym lotniska, a po postawieniu zarzutów jego ojcu w 2023 roku publicznie oświadczył, że wszyscy zaangażowani muszą odpowiedzieć przed prawem, niezależnie od powiązań rodzinnych.

„Dlatego z pewnością nie jest to sytuacja, w której można mówić o konflikcie interesów – Gonczarenko domagał się zwrotu lotniska miastu oraz pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych” – podkreślił Bronewicki.

Były prokurator zauważył również, że sprawa lotniska w Odessie jest niekorzystnym tematem dla samego Klymenki, ponieważ po zwolnieniu Bronewickiego z SAP szef prokuratury zawarł porozumienie z osobami objętymi śledztwem, na mocy którego miastu przekazano zużyty złom, a pomieszczenia nowego terminalu, który będzie obsługiwał loty po ich wznowieniu, i będzie generować dochód, pozostawiono pod kontrolą osób oskarżonych w tej sprawie.

„SAP często reaguje na nieobecność oskarżonych w sądzie, ale kiedy wezwania dotyczą samego szefa SAP, zaczyna on kręcić się jak wąż na rozgrzanej patelni. To zły przykład dla osób objętych postępowaniami, dla tych, którzy śledzą rozwój tej sprawy, oraz dla prokuratorów SAP” – podsumował Bronewicki.

A najważniejsze pytanie pozostaje bez odpowiedzi: dlaczego szefom NABU i SAP łatwiej jest pisać długie listy i udzielać obszernych wywiadów, niż stawić się na posiedzeniu komisji śledczej i bezpośrednio zaprzeczyć słowom Duki? O ile rzeczywiście powiedział nieprawdę.

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