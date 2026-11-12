Republikanin Don Bacon skrytykował ponowne wprowadzenie ograniczeń dotyczących działania systemu satelitarnego Starshield, z którego korzystają Siły Zbrojne Ukrainy.

Jego zdaniem osłabia to zdolność obronną Ukrainy i prowadzi do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych wśród Ukraińców.

Kongresman stwierdził, że odpowiedzialność za tę decyzję może spoczywać na administracji USA lub na Elonie Musku. Wezwał Kongres do przeprowadzenia dochodzenia i ustalenia winnych.

Tymczasowy pełnomocnik ds. Ukrainy w USA Denys Senik potwierdził, że ograniczenia ponownie obowiązują na terytoriach okupowanych oraz wzdłuż linii frontu. W szczególności ustalono limit prędkości platform z terminalami satelitarnymi – około 161 km/h. Ma to wpływ na wykorzystanie systemu Starshield w ukraińskich dronach.

Według Senika Ukraina do tej pory nie otrzymała od SpaceX ani Pentagonu wyjaśnień dotyczących przyczyn tych ograniczeń.

Źródło: Don Bacon (X)

Ukraińskie oddziały odnotowują znaczne zakłócenia w działaniu systemu satelitarnego Starshield na całej linii frontu oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach. O tym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski 12 listopada po raportach ministra obrony Jewhenija Chmary oraz głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoły Drapatego.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, z żądaniem zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonego dla ukraińskich sił zbrojnych.

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