Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie mobilizacji osób skazanych na dożywocie

Trybunał Konstytucyjny Ukrainy odmówił wprowadzenia warunkowego przedterminowego zwolnienia dla osób skazanych na dożywocie, a także dla osób, które zabiły kilka osób. Taka możliwość miałaby pozwolić im na wyjście na wolność w celu odbycia służby wojskowej.

Druga izba Trybunału rozpatrzyła skargę konstytucyjną i wydała orzeczenie w sprawie zwolnienia skazanych w celu odbycia służby wojskowej. Sędzią sprawozdawcą był Wiktor Horodowenko.

Sąd przeanalizował przepisy art. 81-1 Kodeksu karnego Ukrainy, które uniemożliwiają zwolnienie w celu odbycia służby wojskowej osób skazanych na dożywocie oraz osób skazanych za umyślne zabójstwo dwóch lub więcej osób.

W orzeczeniu podkreślono, że zapewnienie osobie skazanej na dożywocie realistycznej perspektywy zwolnienia nie oznacza obowiązkowego udostępnienia jej absolutnie wszystkich mechanizmów.

Oznacza to jedynie prawną możliwość ponownego rozpatrzenia kary.

Konstytucyjny Sąd Ukrainy zaznaczył, że mechanizm zwolnienia w celu odbycia służby kontraktowej działa tymczasowo w związku z mobilizacją i stanem wojennym.

Różni się on znacznie od zwykłego zwolnienia warunkowego, ponieważ wiąże się ze specjalnymi wymogami dotyczącymi wieku, stanu zdrowia i stanu psychicznego, a nie z resocjalizacją skazanego.

Służba wojskowa wymaga znajomości i posługiwania się bronią oraz sprzętem bojowym.

Włączanie do niej osób skazanych za ciężkie przestępstwa z użyciem przemocy stwarza dodatkowe zagrożenia dla dyscypliny, podporządkowania oraz bezpieczeństwa innych żołnierzy i ludności cywilnej.

W związku z tym sąd uznał za zgodne z konstytucją przepisy wykluczające możliwość przedterminowego zwolnienia takich kategorii skazanych z służby wojskowej, ponieważ nie pozbawia to ich innych zgodnych z prawem sposobów zmiany statusu prawnego.

Informację tę podano z powołaniem się na służbę prasową Konstytucyjnego Sądu Ukrainy.

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