Korecki polecił przyspieszyć odbudowę uszkodzonego Mostu Południowego w Kijowie

Rada Ministrów zleciła Ministerstwu Odbudowy, Infrastruktury i Transportu przyspieszenie prac remontowych na Moście Południowym w Kijowie. Obiekt uległ uszkodzeniom w wyniku ataku rakietowego w nocy z 26 na 27 października.

„Odnotowano trafienia w Most Południowy i metro. Według informacji Sił Powietrznych wróg wystrzelił do 16 rakiet balistycznych. Od rana pozostaję w kontakcie z władzami miejskimi. Poleciłem Ministerstwu Infrastruktury przyspieszenie prac, aby jak najszybciej odbudować most. Rząd zapewnia niezbędne wsparcie w odbudowie. Ludzie potrzebują swobodnego przemieszczania się z jednego brzegu na drugi. Pozostałe mosty działają, ale obciążenie na nich wzrosło” – czytamy w komunikacie.

Zielona linia metra kursuje od stacji „Syrets” do „Wydubyczów”, dalej do „Czerwonego Chutora” pociągi nie kursują, a stacje pełnią funkcję schronów. Aby odciążyć czerwoną linię, uruchomiono tymczasową linię autobusową oraz zwiększono liczbę autobusów na trasach, które obecnie przejeżdżają przez most Darnycki. Ukrzaliznytsia operatywnie uruchamia dodatkowe kursy Kyiv City Express w godzinach szczytu już od dzisiejszego wieczoru.

Korecki wezwał lokalne władze do monitorowania natężenia ruchu i, w razie potrzeby, do zapewnienia dodatkowego transportu naziemnego do działających stacji metra oraz do miejskiej kolejki.

„Ludzie muszą mieć możliwość normalnego dojazdu do pracy i do domu, dopóki most nie zostanie naprawiony” – podkreślił premier.

Poinformował, że w nocy Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów bojowych. Główny cios spadł na Kijów, atakowi poddano również 10 obwodów. Jedna osoba zginęła, a co najmniej 16 zostało rannych.

Podkreślił to na Telegramie premier Serhij Korecki.

W Kijowie zamknięto Most Południowy: jak ominąć ten odcinek samochodem osobowym i ciężarówką.

W wyniku ataku rakietami balistycznymi w Kijowie uszkodzony został Most Południowy oraz stacje metra.

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku ataku Rosji rannych zostało siedem osób, w tym pracownicy pogotowia ratunkowego.

W Kijowie ostrzał rakietami balistycznymi uszkodził dwie placówki medyczne, jest jedna ofiara śmiertelna.

Kijów jest atakowany rakietami balistycznymi, na lewym brzegu rozległo się pięć wybuchów.

Wideo: w Kijowie uderzenie rakietą balistyczną uszkodziło stację metra „Lisowa”.

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