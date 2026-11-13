Korecki wyjaśnił, dlaczego w niektórych regionach Ukrainy opóźnia się uruchomienie ogrzewania

Na Ukrainie uruchomiono już ogrzewanie w 87% obiektów zaopatrzenia w ciepło oraz przedsiębiorstw ciepłowniczo-komunalnych. Poinformował o tym Siergiej Korecki. Jak stwierdził, opóźnienia w dostarczaniu ciepła w niektórych miejscowościach wynikają z dwóch głównych przyczyn. W niektórych przypadkach nadal trwają prace remontowe, w innych uruchomienie ogrzewania odkłada się ze względów bezpieczeństwa, aby nie przyciągać uwagi rosyjskich sił zbrojnych.

Główne tezy wystąpienia:

Tempo uruchamiania ogrzewania: Obecnie system jest nadal napełniany, ale wszyscy odbiorcy otrzymają ogrzewanie. Regiony opóźniały rozpoczęcie sezonu jedynie do momentu osiągnięcia normatywnych wskaźników temperatury.

Przyczyny opóźnień na miejscu: W obiektach, które jeszcze nie rozpoczęły pracy, istnieją konkretne przyczyny – trwają końcowe prace remontowe lub obowiązują ograniczenia związane z bezpieczeństwem.

Kwestia nie naliczania opłat za ogrzewanie: Rząd rozważa mechanizm zniesienia opłat jedynie jako opcję awaryjną na wypadek rozległych zniszczeń i długotrwałego przywracania usług, jednak obecnie nie ma ku temu podstaw.

Wypowiedź

Szef rządu szczegółowo wyjaśnił logikę rozpoczęcia sezonu grzewczego w regionach.

„W kwestii ogrzewania i ciepła regiony zwlekały do momentu, gdy warunki pogodowe wymusiły rozpoczęcie sezonu grzewczego. 87% wszystkich punktów i przedsiębiorstw ciepłowniczych rozpoczęło działalność. Tam, gdzie nie działa – jest to wyłącznie świadoma decyzja: albo po to, by nie przyciągać uwagi wroga, albo dlatego, że trwają prace remontowe. W każdym konkretnym przypadku istnieje konkretne wyjaśnienie. Obecnie system jest uzupełniany i absolutnie wszyscy będą mieli ogrzewanie” – podkreślił.

Korecki skomentował również możliwość zwolnienia odbiorców z opłat za ogrzewanie w przypadku przerw w dostawach spowodowanych ostrzałem.

„Czy od momentu uruchomienia systemu zdarzały się przypadki zniszczeń? Są to bardzo sporadyczne przypadki. Jeśli chodzi o nie naliczanie opłat – jest to jeden z alternatywnych wariantów awaryjnych, jeśli rzeczywiście dojdzie do zniszczeń i nie będziemy w stanie szybko przywrócić dostaw. Wtedy być może będziemy musieli uciec się do takich środków. Jednak obecnie jest zdecydowanie za wcześnie, by o tym mówić” – oświadczył Korecki.

Informacja ta pochodzi z oświadczenia premiera Serhija Koreckiego wygłoszonego podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej.

W Kijowie ogrzewanie otrzymało 85% budynków mieszkalnych: kiedy zakończą podłączanie.

Pełne podłączenie budynków mieszkalnych w Kijowie do ogrzewania zajmie około 10 dni. Ciepło jest dostarczane jednocześnie we wszystkich dzielnicach stolicy, bez podziału na kolejki według lokalizacji.

W Żytomierzu w wyniku rosyjskiego ataku na jedną z miejskich kotłowni uszkodzono sprzęt. Bez scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło pozostało 140 budynków mieszkalnych, a także placówki edukacyjne i przychodnie.

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