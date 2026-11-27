Wdrożenie podstawowego scenariusza reformy emerytalnej na Ukrainie będzie wymagało około 170 mld hrywien dodatkowych wypłat rocznie. Obecnie państwo nie jest w stanie pokryć takich wydatków.

Według szefa rządu Rada Ministrów rozumie konieczność przeprowadzenia reformy emerytalnej i podwyższenia emerytur. Jednocześnie do jej realizacji należy znaleźć mechanizm, który będzie finansowo wykonalny.

„Jeśli chodzi o reformę emerytalną – czy my w rządzie zdajemy sobie sprawę, że trzeba szukać rozwiązań, przeprowadzić reformę emerytalną i podwyższyć emerytury? Oczywiście, że tak” – powiedział Korecki.

Premier poinformował, że rząd przeanalizował już kilka możliwych scenariuszy. Podstawowy wariant reformy, nad którym obecnie pracuje Rada Ministrów, przewiduje około 170 mld hrywien dodatkowych wypłat rocznie. W najbliższym czasie planuje się jego dopracowanie.

„Obecnie jest to kwota niemożliwa do pokrycia, dlatego szukamy kompromisowego rozwiązania, które mimo wszystko pozwoli nam krok po kroku podążać w tym kierunku” – wyjaśnił premier.

O tym poinformował premier Ukrainy Serhij Korecki podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zobowiązał Ukrainę, by nie nakładała na Fundusz Emerytalny nowych, nieprzewidzianych zobowiązań wydatkowych do czasu zakończenia programu rozszerzonego finansowania (EFF), który będzie obowiązywał do lutego 2030 roku. Odpowiedni zapis znajduje się w zaktualizowanym memorandum o współpracy Ukrainy z MFW.

Ukraińskie gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje mieszkania drewnem, węglem, brykietami lub innym stałym paliwem piecowym, mogą otrzymać dodatek mieszkaniowy na jego zakup.

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