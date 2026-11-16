W nocy z 15 na 16 listopada 2026 roku Ukraina ponownie zaatakowała Most Krymski. Doszło do tego po dość długiej przerwie: ostatnie zakrojone na szeroką skalę ataki na tę konstrukcję odnotowano jeszcze latem 2025 roku. Rosyjskie władze okupacyjne potwierdziły atak: ograniczono ruch na moście, w Kerczu uruchomiono sztab operacyjny, a według doniesień lokalnych grup w mediach społecznościowych atak dotknął jednego z łuków przęsła żeglugowego. Najwyraźniej doszło do pewnych uszkodzeń — jednak nie na tyle poważnych, by na dłużej wyłączyć ten obiekt z eksploatacji.

Jednak nie chodzi nawet o to, jak poważne okazały się tym razem zniszczenia. Ważny jest sam fakt: Ukraina nadal traktuje Most Krymski jako legalny cel wojskowy i jest gotowa zadawać mu ciosy, pomimo wszystkich rozmów o „czerwonych liniach” oraz pomimo tego, że Rosja zainwestowała w jego ochronę znaczne zasoby. Można to również interpretować jako swego rodzaju odpowiedź na ataki Rosji na mosty w Kijowie, Zaporożu i innych ukraińskich miastach.

Czym więc jest ta konstrukcja – Most Krymski – w obecnej sytuacji, do czego służy, ile razy została już zaatakowana i czy w końcu da się ją zniszczyć tak, aby odciąć Krym od kontynentalnej Rosji? Serwis UA.News wraz z ekspertami przyjrzał się tej kwestii.

Czym jest ten most i do czego służy Rosji

Most Krymski (zwany również mostem kerczeńskim) łączy okupowany półwysep ukraiński z obwodem krasnodarskim w Rosji przez cieśninę kerczeńską. Został otwarty w maju 2018 roku. Dla Kremla był to nie tylko zakrojony na szeroką skalę projekt infrastrukturalny, ale także osobisty PR Putina: most miał symbolizować, że Krym „na zawsze należy do Rosji”, oraz fizycznie połączyć półwysep z kontynentalną częścią Federacji Rosyjskiej. Przed rozpoczęciem pełnej inwazji most pełnił głównie funkcję cywilną: zaopatrywał półwysep w towary, produkty spożywcze i ogólnie wszystko, co niezbędne.

Jednak wraz z wybuchem wielkiej wojny wszystko się zmieniło. Rosja zaczęła wykorzystywać most do celów wojskowych: do transportu przez niego żołnierzy, sprzętu, amunicji i paliwa dla oddziałów walczących na południu Ukrainy. Właśnie dlatego Most Krymski stał się jednym z głównych celów dla sił ukraińskich. Był i pozostaje obiektem o podwójnym przeznaczeniu: z jednej strony jest to rzekomo infrastruktura cywilna, która jednocześnie jest aktywnie wykorzystywana do zaopatrzenia machiny wojennej.

Jednak w ostatnich latach sytuacja uległa znacznej zmianie. Według różnych ocen, wraz z upływem lat wojny most coraz bardziej tracił swoje strategiczne znaczenie. Logistyka wroga rozgałęziła się i zróżnicowała, a południowa grupa wojsk jest zaopatrywana między innymi przez terytoria okupowane na wschodzie. Jednocześnie most przez Cieśninę Kerczeńską pozostaje ważnym politycznym symbolem okupacji, a jego potencjalne zniszczenie miałoby dla Rosji nie tylko konsekwencje militarne, ale także reputacyjne.

Równolegle z tym Rosja stanęła przed nowym problemem: trasa R-280 „Noworosja”, łącząca Rostów nad Donem z okupowanym Krymem i która przez dość długi czas stanowiła alternatywę dla mostu, stała się prawdziwą „drogą śmierci” z powodu dominacji ukraińskich dronów. Drony polują na ciężarówki bezpośrednio na trasie, niszcząc je jedna po drugiej. To zmusza rosyjską logistykę do szukania tras objazdowych. Tak więc most krymski, z jednej strony, nie jest już tą krytycznie ważną arterią, jaką był na początku wojny. Z drugiej jednak strony pozostaje obiektem o znaczeniu zarówno militarnym, jak i logistycznym oraz symbolicznym – i właśnie dlatego Ukraina nadal go atakuje.



Historia ataków: od ciężarówek po podwodne drony

Most krymski był przedmiotem zakrojonych na szeroką skalę ataków co najmniej trzy razy w całym okresie trwania wielkiej wojny, a każdy z tych ataków miał swoje specyficzne cechy.

Pierwszy poważny atak miał miejsce 8 października 2022 roku – tuż po urodzinach Władimira Putina. Na części mostu przeznaczonej dla ruchu samochodowego wybuchła ciężarówka z ładunkiem wybuchowym. Spowodowało to pożar na odcinku kolejowym, gdzie znajdowały się cysterny z paliwem, a w wyniku zawalenia się dwóch półsekcji części samochodowej zginęli ludzie, którzy w tym czasie przejeżdżali przez most. Całkowite przywrócenie ruchu udało się dopiero w maju 2023 roku — czyli remont trwał ponad pół roku. Później Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła szczegóły operacji: ładunek wybuchowy udało się przemycić na terytorium Rosji przez kilka krajów, ukrywając go w folii spożywczej, a osoby zaangażowane w operację nie wiedziały o jej prawdziwym celu.

Drugi zakrojony na szeroką skalę atak miał miejsce w nocy z 16 na 17 lipca 2023 roku. Tym razem siły ukraińskie wykorzystały morskie drony nadwodne „Sea Baby”. Uderzenie nastąpiło w rejonie 145. filaru mostu. Jedna konstrukcja przęsła części samochodowej zawaliła się, a druga uległa uszkodzeniu. Zginęły dwie osoby, które przejeżdżały przez most, a także były osoby ranne. Pełną przepustowość dla samochodów udało się przywrócić dopiero w październiku 2023 roku — naprawa trwała kilka miesięcy.

Trzeci poważny atak miał miejsce 3 czerwca 2025 roku i tym razem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o podwodnych wybuchach. Agenci z wyprzedzeniem podłożyli ładunki wybuchowe pod podwodnymi podporami konstrukcji, a następnie zdetonowali ładunek o sile odpowiadającej około 1,1 tony trotylu. Kijów poinformował o poważnych uszkodzeniach podpór. Kreml potwierdził wówczas wybuch, ale twierdził, że most rzekomo nie doznał istotnych uszkodzeń i nadal funkcjonuje. Od tamtej pory minął ponad rok, a obecny atak z 16 listopada 2026 roku był pierwszym w tym okresie.

Co znamienne, po każdym ataku Rosja nie tylko naprawiała most, ale także wzmacniała jego zabezpieczenia. Po 2023 roku Rosjanie zaczęli aktywnie budować fizyczne przeszkody przeciwko dronom morskim, a od 2024 roku wzdłuż całego mostu zaczęli wznosić ściany palowe. Do marca 2025 roku budowę tych ścian zakończono. Od strony Morza Czarnego pojawiły się dwie równoległe linie pali, a od strony Morza Azowskiego – jedna, ponieważ drony morskie mogą przepływać jedynie przez tor wodny pod łukiem mostu, a niezwykle trudno jest to zrobić niezauważenie. Rozmieszczono również barki, które miały pełnić rolę fałszywych celów dla rakiet z naprowadzaniem radarowym, oraz kolczaste bariery przeciwdronowe. Jednak, jak pokazała praktyka, nawet najpotężniejsza ochrona nie jest całkowita.



Czy można ostatecznie zniszczyć most?

To pytanie pojawia się po każdym nowym ataku: czy w końcu uda się całkowicie zniszczyć Most Krymski, aby odciąć Krym od kontynentu? Odpowiedź na to pytanie jest bardziej złożona, niż się wydaje.

Po pierwsze, należy zrozumieć, że całkowite zniszczenie mostu to nie to samo, co zwykłe jego uszkodzenie. Nawet poważne uszkodzenia, takie jak zawalenie się kilku przęseł, nie oznaczają całkowitego i trwałego zaprzestania funkcjonowania obiektu. Rosjanie za każdym razem przywracali ruch. Aby most całkowicie i na długo przestał pełnić swoją funkcję, trzeba zadać ciosy w jego najbardziej wrażliwe elementy – podpory, zwłaszcza te stojące w wodzie, lub w newralgiczne odcinki przęseł.

Po drugie, pojawia się pytanie, czym dokładnie należy uderzać. Środki, które Ukraina posiada lub może posiadać, nie wystarczą do całkowitego zniszczenia mostu. Pociski skrzydłowe są w stanie wyrządzić poważne szkody, ale nie doprowadzą do zawalenia się całej konstrukcji. Do całkowitego zniszczenia potrzebne są albo znacznie potężniejsze głowice bojowe, albo skoordynowane, zakrojone na szeroką skalę uderzenia w kilka krytycznych punktów jednocześnie.

Po trzecie, i to jest najważniejsze: nawet całkowite zniszczenie mostu nie oznacza, że Krym znajdzie się w izolacji. Rosja już dawno zdywersyfikowała swoją logistykę. Oprócz mostu istnieje „korytarz lądowy” przebiegający przez okupowane terytoria południowej Ukrainy, są też przeprawy promowe itp. Zniszczenie mostu zadałoby Rosji poważny cios – przede wszystkim reputacyjny i symboliczny – oraz utrudniłoby dostawy. Z pewnością nie byłby to jednak jakiś „cios decydujący”, który zmieniłby przebieg wojny. Właśnie dlatego siły ukraińskie koncentrują się obecnie na atakach na „korytarz lądowy” jako całość, a nie tylko na sam most. Zniszczenie linii kolejowych i dróg samochodowych na tym terenie może mieć dla logistyki wojskowej przeciwnika znacznie większe znaczenie niż kolejne uszkodzenie mostu krymskiego.



Opinie ekspertów

Obserwator wojskowy, oficer rezerwy Sił Obronnych Izraela Igal Levin, skomentował dla UA.News sytuację wokół mostu krymskiego w następujący sposób.

„Most krymski – podobnie zresztą jak każdy inny most – jest bez cienia wątpliwości uzasadnionym celem Ukrainy w tej wojnie. Był i pozostaje nim. Czy jednak jest to część szerszej operacji – zobaczymy, jeśli będą kolejne ataki. Most krymski nadal ma wartość i znaczenie właśnie w sensie militarnym, choć jego zniszczenie ma również istotne znaczenie symboliczne. Ukraina może zniszczyć ten obiekt lub przynajmniej na długo go unieruchomić. Środki do tego są, choć jest to trudne. Mosty to ogólnie bardzo skomplikowane obiekty, jeśli chodzi o ich unieruchomienie. Tak czy inaczej — zobaczymy, czy była to jednorazowa akcja, czy też operacja o charakterze systemowym. Trudno bowiem wyciągać wnioski na podstawie jednego ataku, który miał miejsce po długim czasie” — zauważył Lewin.

Ekspert wojskowy Oleg Żdanow jest przekonany: przyszła kolej na most krymski. Pojawiły się odpowiednie możliwości przeprowadzenia ataków na ten obiekt.

„Przez długi czas niszczyliśmy system obrony przeciwlotniczej w rejonie Kerczy. Jest to skomplikowany system, coś w rodzaju moskiewskiego. Przebicie tych echelonów było bardzo trudne. O ile dobrze rozumiem, obecnie udało nam się jednak pokonać barierę obrony przeciwlotniczej wroga, a jeden lub kilka dronów dotarło do mostu. To pierwszy krok, a dalej, mam nadzieję, będziemy systematycznie atakować most, zwiększając siłę bojową. Trzeba jednak zrozumieć: drony mogą uszkodzić most, ale nie zniszczyć go. Istotne zniszczenia mogą spowodować jedynie rakiety o masie głowicy bojowej powyżej 300 kilogramów. Są to nasze „Neptuny”, SCALP i Storm Shadow, a najlepszym i najbardziej pewnym rozwiązaniem jest broń balistyczna. A gdzie jest nasza broń balistyczna? Wciąż na nią czekamy.

Dzisiaj most krymski nabrał nowego znaczenia dla okupantów, ponieważ faktycznie kontrolujemy trasę „Noworosja”. Na kierunkach przydnieprowskim i orichowskim nie toczą się aktywne działania bojowe – dlaczego? Ponieważ kierunki te są obsługiwane właśnie przez tę trasę. Alternatywą dla niej jest most krymski. To grupa krymska + grupa armii „Południe”. To właśnie ona jest obecnie zależna od mostu krymskiego. Rosjanie znaleźli jednak rozwiązanie: nocami przewożą przez most małe składy. Niewielkie, po 10–15 wagonów, ciągnięte przez manewrowe lokomotywy spalinowe. Dlatego most ten nadal funkcjonuje jako arteria zaopatrzeniowa dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” — podsumował Oleg Żdanow.



Podsumowując, uderzenie na most krymski 16 listopada to kolejny sygnał, jaki Ukraina wysyła zarówno do Moskwy, jak i na Zachód: most krymski pozostaje uzasadnionym celem wojskowym, a Kijów nie rezygnuje z planów dotyczących tego obiektu. Jednocześnie należy trzeźwo ocenić, co ten atak oznacza, a czego nie oznacza.

Nie oznacza to, że most jutro się zawali, a Krym znajdzie się w blokadzie. Uszkodzenia tym razem, sądząc po dostępnych informacjach, wcale nie są katastrofalne. Nie oznacza to również, że Ukraina dysponuje obecnie wystarczającymi środkami, by całkowicie zniszczyć most. Oznacza to jednak, że presja na rosyjską logistykę trwa, a most krymski pozostaje jednym z tych punktów, w których presja ta jest odczuwalna najdotkliwiej – nie tylko fizycznie, ale i symbolicznie.

Ogólnie rzecz biorąc, historia tego mostu to opowieść o tym, jak symbol może być jednocześnie zarówno mocnym, jak i wrażliwym punktem. Dla Putina był to osobisty projekt, dowód na to, że Krym „na zawsze” należy do niego. Dla Ukrainy jest to obiekt, który przypomina o okupacji i który można wykorzystać, by ta okupacja stała się dla agresora bardziej kosztowna.

Ile jeszcze takich ataków będzie potrzebnych i czy doprowadzą one do pożądanego rezultatu – to pytanie pozostaje otwarte. Jednak sam fakt, że cztery lata po pierwszym wybuchu most nadal stoi, a Ukraina wciąż go atakuje, mówi sam za siebie. Ta wojna toczy się nie tylko na polu bitwy, ale także w postrzeganiu symboli. A most krymski jest jednym z najjaśniejszych takich symboli.

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