Kurs dolara i euro na 23 października 2026 r.: gdzie opłaca się kupować walutę

W piątek, 23 października, banki sprzedają dolara po kursie od 45,30 do 45,50 hrywny, a euro — od 50,85 do 51,05 hrywny. W kantorach walutę amerykańską można kupić za 45,30 hrywny, natomiast euro kosztuje 51,10 hrywny.

Kursy walut w kantorach

Według danych Ministerstwa Finansów 23 października kantory kupują dolara średnio po 45,15 hrywny – o 5 kopiejek drożej niż w poprzednim dniu roboczym. Kurs sprzedaży waluty amerykańskiej wzrósł o 4 kopiejki – do 45,30 hrywny.

Euro w kantorach kupuje się po 50,85 UAH – o 2 kopiejki taniej niż 22 października. Jednocześnie kurs sprzedaży waluty europejskiej nie uległ zmianie i wynosi 51,10 UAH.

Kursy walut w bankach

W PrivatBanku dolar w oddziałach sprzedawany jest po 45,35 hrywny – o 10 kopiejek drożej niż 22 października. W przypadku kart kurs sprzedaży wzrósł o 21 kopiejek – do 45,45 hrywny. Bank kupuje dolara od klientów w oddziałach po 44,75 hrywny, a w przypadku kart – po 44,90 hrywny. Oba kursy kupna wzrosły o 10 kopiejek.

Euro w oddziałach PrivatBanku sprzedaje się po 51,00 UAH – bez zmian w porównaniu z poprzednim dniem roboczym. Kurs sprzedaży dla kart również pozostał bez zmian – 51,02 UAH. Bank kupuje euro w oddziałach po 50,00 UAH, a w przypadku kart – po 50,33 UAH. Kurs skupu euro dla kart obniżył się o 4 kopiejki.

W Oszczadbanku dolar w aplikacji „Mobilny Oszczadbank” sprzedawany jest po 45,30 UAH – o 10 kopiejek drożej niż dzień wcześniej. W przypadku kart kurs sprzedaży wzrósł o 5 kopiejek – do 45,45 UAH. Bank kupuje dolara w aplikacji po 45,00 UAH – o 5 kopiejek drożej niż 22 października. W przypadku kart kurs kupna wzrósł o 5 kopiejek – do 44,90 UAH.

Euro w „Mobilnym Oszczadzie” sprzedaje się po 50,85 hrywny – o 5 kopiejek taniej niż w poprzednim dniu roboczym. W przypadku kart kurs sprzedaży pozostał na poziomie 51,05 hrywny. Bank kupuje euro w aplikacji po 50,30 hrywny – o 5 kopiejek taniej niż dzień wcześniej. W przypadku kart kurs kupna spadł o 5 kopiejek – do 50,15 hrywny.

W „PUMB” dolar w wymianie gotówkowej sprzedawany jest po 45,50 UAH – o 10 kopiejek drożej niż 22 października. Kurs skupu również wzrósł o 10 kopiejek – do 44,90 UAH. Według kursu komercyjnego bank kupuje dolara po 45,00 hrywny – o 10 kopiejek drożej niż dzień wcześniej, a sprzedaje po 45,40 hrywny – bez zmian.

W kantorze gotówkowym PUMB euro sprzedaje się po 51,00 UAH, a kupuje po 50,30 UAH. Oba kursy pozostały na poziomie z poprzedniego dnia roboczego.

W Monobank dolar sprzedaje się po 45,40 UAH – o 17 kopiejek drożej niż 22 października. Kurs skupu waluty amerykańskiej wzrósł o 12 kopiejek – do 44,95 UAH.

W Monobanku euro kupuje się po 50,34 UAH – o 4 kopiejki drożej niż dzień wcześniej. Kurs sprzedaży nie uległ zmianie i wynosi 51,01 UAH.

Gdzie najkorzystniej kupić walutę

Spośród wymienionych banków najniższy kurs sprzedaży dolara oferuje Oszczadbank za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oszczad” – 45,30 hrywny. W oddziałach PrivatBanku waluta amerykańska kosztuje 45,35 hrywny. W Monobanku i PUMB dolar sprzedawany jest po kursie komercyjnym wynoszącym 45,40 hrywny. W przypadku kart PrivatBanku i Oszczadbanku kurs wynosi 45,45 hrywny, a w PUMB przy wymianie gotówkowej – 45,50 hrywny.

Najtaniej euro można kupić w „Mobilnym Oszczadbanku” – po 50,85 UAH. W oddziałach PrivatBanku oraz w PUMB przy wymianie gotówkowej euro sprzedaje się po 51,00 UAH. W Monobank kurs wynosi 51,01 UAH, dla kart PrivatBanku – 51,02 UAH, a dla kart Oszczadbanku – 51,05 UAH.

Gdzie opłaca się sprzedać walutę

Najwyższy kurs skupu dolara spośród wymienionych banków oferuje Oszczadbank za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oszczad” oraz PUMB według kursu komercyjnego – po 45,00 UAH. W Monobanku dolara skupiają po 44,95 UAH. W PrivatBanku dla kart, Oszczadbanku dla kart oraz PUMB przy wymianie gotówkowej kurs wynosi 44,90 UAH. W oddziałach PrivatBanku dolara kupują po 44,75 UAH.

Najkorzystniej jest wymienić euro w Monobank – po 50,34 UAH. W PrivatBanku kurs skupu dla kart wynosi 50,33 UAH. W Oszczadbanku za pośrednictwem aplikacji „Mobilny Oszczad” oraz w PUMB przy wymianie gotówkowej euro kupuje się po 50,30 UAH. W przypadku kart Oszczadbanku kurs wynosi 50,15 UAH, a w oddziałach PrivatBanku – 50,00 UAH.

Ile kosztuje 1000 dolarów w bankach

Oszczadbank („Mobilny Oszczad”) – 45 300 UAH.

PrivatBank (w oddziałach) – 45 350 UAH.

Monobank – 45 400 UAH.

PUMB (kurs komercyjny) – 45 400 UAH.

PrivatBank (dla kart) – 45 450 UAH.

Oschadbank (dla kart) – 45 450 UAH.

PUMB (wymiana gotówkowa) – 45 500 UAH.

Informację tę podaje NBU.

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