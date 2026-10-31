Kursy walut na 31 października: ile kosztują dolar, euro i złoty

Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalny kurs walut na sobotę, 31 października 2026 roku. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym, 30 października, kursy głównych walut zagranicznych nie uległy zmianie.

Organ regulacyjny utrzymał kursy dolara, euro i polskiego złotego na poprzednim poziomie.

Na dzień 31 października oficjalny kurs wynosi:

Dolar amerykański — 45,52 UAH;

Euro — 50,67 UAH;

złoty polski — 11,53 UAH.

W ciągu tygodnia dolar amerykański, euro, funt brytyjski i frank szwajcarski umocniły się. Jednocześnie złoty polski stracił na wartości w tym okresie.

Przypomnijmy, że zarząd Narodowego Banku Ukrainy podniósł stopę rezerwową o 0,5 punktu procentowego — do 16,5% w skali roku.

Decyzja ta została podjęta w związku z nasileniem presji inflacyjnej i pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.

Zdaniem organu regulacyjnego podwyższenie stopy pomoże utrzymać atrakcyjność oszczędności w hrywnie, stabilność rynku walutowego oraz kontrolę nad wzrostem cen.

Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy obniżył oficjalny kurs dolara na poniedziałek, 2 listopada, do 45,35 hrywny. To o 17 kopiejek mniej niż 30 października.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursem walut.

Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi na utrzymanie kursu – twierdzi ekonomista Oleg Pendzin.

Oficjalne kursy dolara i euro spadły 29 października.

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