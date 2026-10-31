Kursy walut na 31 października: ile kosztują dolar, euro i złoty
Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalny kurs walut na sobotę, 31 października 2026 roku. W porównaniu z poprzednim dniem roboczym, 30 października, kursy głównych walut zagranicznych nie uległy zmianie.
Organ regulacyjny utrzymał kursy dolara, euro i polskiego złotego na poprzednim poziomie.
Na dzień 31 października oficjalny kurs wynosi:
- Dolar amerykański — 45,52 UAH;
- Euro — 50,67 UAH;
- złoty polski — 11,53 UAH.
W ciągu tygodnia dolar amerykański, euro, funt brytyjski i frank szwajcarski umocniły się. Jednocześnie złoty polski stracił na wartości w tym okresie.
Przypomnijmy, że zarząd Narodowego Banku Ukrainy podniósł stopę rezerwową o 0,5 punktu procentowego — do 16,5% w skali roku.
Decyzja ta została podjęta w związku z nasileniem presji inflacyjnej i pogorszeniem się oczekiwań inflacyjnych.
Zdaniem organu regulacyjnego podwyższenie stopy pomoże utrzymać atrakcyjność oszczędności w hrywnie, stabilność rynku walutowego oraz kontrolę nad wzrostem cen.
Przypomnijmy, że Narodowy Bank Ukrainy obniżył oficjalny kurs dolara na poniedziałek, 2 listopada, do 45,35 hrywny. To o 17 kopiejek mniej niż 30 października.
Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursem walut.
Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi na utrzymanie kursu – twierdzi ekonomista Oleg Pendzin.
Oficjalne kursy dolara i euro spadły 29 października.