Lekarka wezwała kobiety do starannego wyboru szpitala położniczego po historii Iryny Fedyszyn

Według lekarki, przy wyborze szpitala położniczego kobiety powinny przede wszystkim brać pod uwagę kwalifikacje personelu medycznego. Liczba obserwujących w mediach społecznościowych, nowoczesny wystrój czy poziom obsługi nie powinny być decydującymi kryteriami. Lekarka podkreśliła również kilka ważnych kwestii, które przyszłe matki powinny koniecznie wziąć pod uwagę.

Pani Daria, która określa się mianem lekarza położnika-ginekologa, poruszyła temat tragicznej historii piosenkarki Iryny Fedyszyn, która straciła dziecko w późnym okresie ciąży. Magazyn Focus zwrócił uwagę na jej relację.

Daria na początku swojego wystąpienia podkreśliła, że wolałaby nie mówić o tym przypadku, ale zdecydowała się to zrobić, gdy usłyszała szczerą relację samej Iryny Fedyszyn, która godzinami opisywała, co się z nią działo w tym tragicznym dniu.

„Wolałabym nie nagrywać tego filmu, ale skoro pani Iryna Fedyszyn odważyła się podzielić swoim tragicznym doświadczeniem, to ja, jako lekarka regularnie pracująca na sali porodowej, po prostu mam obowiązek omówić z wami to, czego ta historia powinna nauczyć kobiety” – zauważa Daria na TikToku (@daria.gynotes).

Przede wszystkim podkreśliła, że czopki nie rozwiązują problemu. Jest to „lek homeopatyczny, a zatem – nieskuteczny”. Dlatego jego stosowanie, jak twierdzi, „zawsze jest stratą czasu i nie przynosi żadnych korzyści”.

„Po drugie, pojawienie się bólu brzucha o charakterze tnącym, co jest typowym objawem odklejenia łożyska, zawsze powinno być powodem natychmiastowego zgłoszenia się do szpitala” – dodaje lekarka.

I podkreśla: po przybyciu do oddziału położniczego, jeśli kobieta jest w stanie samodzielnie się poruszać, mamy dwa kluczowe badania, które należy przeprowadzić: ocenę bicia serca dziecka oraz USG. Łączny czas trwania takich badań wynosi zaledwie do 15 minut.

Według Darii lekarz, którego kobieta wybiera do prowadzenia porodu, powinien posiadać umiejętności w zakresie wykonywania USG – to kluczowa kompetencja, a nie liczba obserwujących w mediach społecznościowych czy inne czynniki.

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„Wybierając szpital, należy preferować duży szpital wielospecjalistyczny lub centrum perinatalne. Tam zawsze znajdzie się lekarz zdolny do wykonania tego czy innego badania. Codziennie rozwiązuje się tam różne powikłania, więc personel wie, jak sobie z nimi radzić. Ryzyko utraty cennego czasu jest tam znacznie mniejsze […] Nie kierujcie się przy wyborze oddziału położniczego stanem technicznym czy tym, co wydaje wam się dobrą obsługą, bo ani jedno, ani drugie nie uratuje wam życia” – podsumowała Daria.

Iryna Fedyszyn opowiedziała o utracie córki i usunięciu macicy oraz wskazała winnych.

Lekarka, która badała piosenkarkę Irynę Fedyszyn w domu przed hospitalizacją, nie pracuje już w szpitalu św. Anny.

Producent Witalij Czownik, mąż piosenkarki Iryny Fedyszyn, opublikował oświadczenie dotyczące stanu zdrowia żony po utracie dziecka w 35. tygodniu ciąży podczas porodu. Mąż opowiedział o trudnościach związanych z powrotem piosenkarki do zdrowia po tragedii i podziękował publiczności za wsparcie, współczucie i modlitwy.

W rodzinie ukraińskiej piosenkarki Iryny Fedyszyn zmarła córeczka, na której narodziny rodzina tak bardzo czekała.

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