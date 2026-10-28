Litwa przekaże sprzęt medyczny i leki o wartości 84,5 tys. euro dla szpitali w Zaporożu i Dnieprze

28 października rząd Litwy podjął decyzję o przekazaniu Ukrainie środków medycznych i sprzętu o wartości 84,5 tysiąca euro z zasobów rezerwy państwowej. Informację tę podała litewska telewizja publiczna LRT.

Pomoc humanitarna jest przeznaczona dla szpitala wojskowego w Zaporożu oraz Obwodowego Szpitala Klinicznego im. Ilji Mechnikowa w Dniepropietrowsku. Na liście przekazywanych środków znalazły się leki, roztwory infuzyjne, elektrokardiografy, analizatory gazometrii krwi oraz pompy medyczne. Organizacją transportu ładunku zajmie się Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy.

Źródło: LRT.

Litwa przekazała ukraińskim siłom zbrojnym dziewięć samochodów, które będą wykorzystywane przez jednostki Sił Obronnych Ukrainy. Przekaz zorganizowano przy udziale wolontariuszy oraz kijowskiej miejskiej administracji wojskowej.

Wcześniej trzy regiony otrzymały pomoc energetyczną od Niemiec.

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