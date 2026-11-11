Litwa przekaże Ukrainie niezbędny sprzęt energetyczny w obliczu zagrożenia nowymi atakami ze strony Rosji – Zełenski

Litwa przekaże Ukrainie niezbędny sprzęt dla sektora energetycznego w obliczu zagrożenia nowymi rosyjskimi atakami. O odpowiednim porozumieniu, osiągniętym w wyniku rozmów z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„Rozmawialiśmy zarówno o pomocy dla ukraińskiego sektora energetycznego, jak i o wsparciu logistycznym. Obecnie sytuacja w wielu miastach Ukrainy jest bardzo trudna i zdajemy sobie sprawę, które obiekty mogą stać się celami nowych rosyjskich ataków. Litwa dostarczy część niezbędnego sprzętu. Decyzja już zapadła i oczekujemy na dostawy” – napisał Zełenski na swoim kanale w Telegramie w środę wieczorem.

Informację tę przekazał prezydent Ukrainy.

Ukraina zwróciła się do Litwy o zwiększenie pomocy dla sektora energetycznego.

W litewskim Kownie powstanie zakład zajmujący się produkcją, montażem i naprawą czołgów Leopard 2A8. Koszt projektu wynosi około 30 mln euro.

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