Główny etap ewakuacji ludności cywilnej z tymczasowo okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim zaplanowano na piątek rano, 30 października. Poinformował o tym zastępca przewodniczącego obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Tolochnikow. Operacja będzie prowadzona pod bezpośrednim nadzorem przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji w ramach uzgodnionego humanitarnego zawieszenia broni.

Zgodnie z planem logistycznym zbiórka osób odbędzie się na terenie szpitala miejskiego w Oleszkinach, po czym ewakuowani zostaną najpierw skierowani na tymczasowo okupowany Krym. Oczekuje się, że obywatele, którzy wyrażą chęć wyjazdu na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, będą następnie przejeżdżać tranzytem przez Anapę (RF), skąd udadzą się do krajów trzecich, natomiast osoby, które zdecydują się pozostać w RF, wyruszą w kierunku Symferopola. Jednocześnie pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec potwierdził, że w ciągu pierwszych 30 godzin zawieszenie ognia w rejonie Oleszok przebiega bez żadnych incydentów.

Informację tę podaje kanał Telegramowy „Unraine context”.

27 października w Oleszach rozpoczęła się misja humanitarna, podczas której w rejonie operacji ogłoszono dwustronne zawieszenie ognia. Poinformował o tym Budanow.

Wcześniej doradca Melanii Trump ujawnił szczegóły operacji humanitarnej w Oleszach.

Ponadto papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszkach można zastosować model zawieszenia ognia, który obowiązuje w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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