Ukraina pozyskała prawie 2,7 mln euro w formie dotacji od Unii Europejskiej na realizację transgranicznego projektu medycznego „CareLikeHome”. Inicjatywa ta ma na celu rozszerzenie możliwości świadczenia opieki paliatywnej, geriatrycznej i onkologicznej mieszkańcom ukraińsko-polskiego regionu przygranicznego. W ramach projektu planuje się modernizację odpowiednich oddziałów medycznych we Lwowie i Tarnopolu.

Finansowanie przyznano w ramach programu Interreg NEXT „Polska – Ukraina 2021–2027”. Głównym partnerem projektu jest Drugi Kliniczny Terytorialny Związek Medyczny we Lwowie (2 TMO), które realizuje go wspólnie z Ternopolskim Okręgowym Klinicznym Ośrodkiem Onkologicznym oraz Podkarpackim Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II w polskim mieście Krosno.

Kluczowe zadania inicjatywy

Inicjatywa ma na celu rozszerzenie możliwości opieki paliatywnej, geriatrycznej i onkologicznej na obszarze przygranicznym. Wśród kluczowych rezultatów:

zwiększenie liczby miejsc szpitalnych (we Lwowie kończy się remont stacjonarnego oddziału opieki paliatywnej 2. Ośrodka Medycznego, który będzie mógł przyjmować około 500 pacjentów rocznie);

wprowadzenie jednolitych dla trzech szpitali standardów opieki oraz opracowanie dwujęzycznego podręcznika dotyczącego standardów żywienia pacjentów;

szkolenia i wymiana doświadczeń dla personelu medycznego.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na 100 tysięcy mieszkańców powinno przypadać 10 łóżek paliatywnych — w związku z tym zapotrzebowanie gminy we Lwowie wynosi co najmniej 100–120 miejsc. Na początku 2026 roku 2. Terytorialne Zrzeszenie Medyczne we Lwowie zapewniało 65 takich łóżek.

Drugi Kliniczny Terytorialny Związek Medyczny miasta Lwowa (2 TMO) to rozległa sieć placówek medycznych we Lwowie, specjalizująca się w leczeniu planowym, rehabilitacji i opiece paliatywnej.

Informację tę podała służba prasowa Lwowskiej Obwodowej Administracji.

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