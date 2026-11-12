Lwów wyprzedził Kijów pod względem cen mieszkań jednopokojowych i dwupokojowych: ile kosztuje mieszkanie

Lwów wyprzedził Kijów pod względem cen mieszkań jednopokojowych i dwupokojowych na rynku wtórnym nieruchomości. W październiku 2026 r. mediana ceny mieszkania jednopokojowego we Lwowie wynosiła 75,5 tys. dolarów, a dwupokojowego – 108 tys. dolarów. W stolicy podobne mieszkania kosztowały odpowiednio 67 tys. i 98 tys. dolarów.

Jeszcze jesienią 2025 roku Kijów był najdroższym miastem Ukrainy pod względem cen mieszkań obu kategorii. Jednak w ciągu ostatniego roku dynamika cen w obu miastach znacznie się różniła.

Największą różnicę cenową między miastami odnotowano w segmencie mieszkań jednopokojowych.

We Lwowie mediana wartości takich mieszkań wzrosła w ciągu roku o 14% — do 75,5 tys. dolarów. W Kijowie ceny wzrosły jedynie o 1% i osiągnęły poziom 67 tys. dolarów.

W ten sposób mieszkanie jednopokojowe we Lwowie kosztuje średnio, według wartości medianowej, o 8,5 tys. dolarów więcej niż w stolicy.

W segmencie mieszkań dwupokojowych różnica jest jeszcze bardziej zauważalna. W ciągu roku ceny mieszkań we Lwowie wzrosły o 15% — do 108 tys. dolarów. Natomiast w Kijowie mediana ceny takich mieszkań spadła o 7% i wynosi 98 tys. dolarów.

Pomimo przewagi cenowej w przypadku mieszkań jednopokojowych i dwupokojowych Kijów pozostaje najdroższym miastem w kategorii mieszkań trzypokojowych.

Mediana ceny takiego mieszkania w stolicy wynosi 146 tys. dolarów, choć w ciągu roku wskaźnik ten spadł o 3%.

We Lwowie mieszkania trzypokojowe, wręcz przeciwnie, podrożały o 19% — do 143 tys. dolarów.

W związku z tym różnica między miastami w tym segmencie zmniejszyła się do 3 tys. dolarów.

Lwów zajmuje pierwsze miejsce w rankingu cen mieszkań jednopokojowych na rynku wtórnym. Jednocześnie Kijów stracił pozycje nie tylko na rzecz Lwowa.

Drugie miejsce zajął Użhorod z medianą ceny wynoszącą 68,5 tys. dolarów. Stolica, z wynikiem 67 tys. dolarów, uplasowała się na trzecim miejscu.

Wśród miast z najdroższymi mieszkaniami jednopokojowymi znalazły się również:

Czerniowce — 63 tys. dolarów;

Łuck — 62,7 tys. dolarów.

W segmencie mieszkań dwupokojowych, po Lwowie i Kijowie, do grona najdroższych rynków dołączyły Użhorod, Iwano-Frankiwsk i Żytomierz.

Jednocześnie najszybszy wzrost cen mieszkań jednopokojowych odnotowano nie w miastach o najwyższych cenach nieruchomości. W ciągu roku ceny wzrosły:

w Łucku — o 30%;

w Winnicy i Iwano-Frankiwsku — o 24%;

w Ternopilu — o 21%.

W LUN ostrzegają, że wzrost mediany wartości nie oznacza automatycznego wzrostu ceny każdego pojedynczego mieszkania o odpowiedni procent.

Na wskaźnik ten wpływa struktura podaży na rynku: powierzchnia mieszkania, jego stan, wiek budynków oraz lokalizacja. Dlatego zmiana ceny medianowej może wynikać nie tylko ze zmiany wartości konkretnych obiektów, ale także z tego, jakie właśnie mieszkania pojawiają się w sprzedaży.

Według kierowniczki działu statystyki LUN, Ludmiły Kiryuchinowej, cena medianowa odzwierciedla przede wszystkim zmiany w strukturze podaży rynkowej, a niekoniecznie wzrost cen poszczególnych mieszkań.

W związku z tym Lwów stał się najdroższym miastem Ukrainy pod względem wartości mieszkań jednopokojowych i dwupokojowych na rynku wtórnym. Kijów na razie utrzymuje prym w segmencie mieszkań trzypokojowych, jednak różnica między miastami stopniowo się zmniejsza.

Świadczy o tym kwartalny raport LUN dotyczący rynku nieruchomości za III kwartał 2026 roku.

W październiku 2026 roku mediana ceny mieszkania jednopokojowego na rynku wtórnym w obwodzie zakarpackim osiągnęła 85 tysięcy dolarów, dorównując wskaźnikowi stolicy. Jednocześnie w Ukrainie spadł popyt na zakup mieszkań oraz liczba ofert zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące pozyskania kredytu inwestycyjnego i dotacji o łącznej wartości 100 milionów euro na realizację projektów budownictwa socjalnego. Finansowanie składa się w równych częściach ze środków kredytowych i bezzwrotnych dotacji, które zostaną przeznaczone na budowę budynków wielorodzinnych w celu zapewnienia mieszkań ponad 1500 rodzinom na etapie pilotażowym.

Czytaj nas na