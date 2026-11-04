Służba Odbudowy we Lwowie zamówiła Toyotę Land Cruiser za ponad 4 mln ₴

Służba ds. odbudowy i rozwoju infrastruktury w obwodzie lwowskim zakupiła nowy samochód terenowy Toyota Land Cruiser GR Sport z 2026 roku za 4,26 mln hrywien. Zwycięzcą przetargu została spółka „Centrum Serwisowe Diamant”, która jest oficjalnym dealerem marki Toyota.

Umowę z firmą zawarto 2 listopada, a dostawa samochodu ma nastąpić do 20 listopada. Warunki zakupu przewidują również wpłatę zaliczki w ciągu 10 dni od podpisania umowy.

Chodzi o Toyotę Land Cruiser GR Sport z napędem na wszystkie koła, wyposażoną w silnik wysokoprężny Euro 6 o pojemności 3,3 l i mocy 309 koni mechanicznych. Samochód posiada 10-biegową automatyczną skrzynię biegów.

Wśród dostępnych opcji znajdują się:

tempomat oraz czterostrefowa klimatyzacja z jonizacją;

system bezkluczykowego dostępu oraz przycisk uruchamiania silnika ze skanerem odcisków palców;

przednie i tylne czujniki parkowania;

system widoku panoramicznego z kamerą przednią, tylną i dwiema bocznymi;

podgrzewanie przednich siedzeń oraz skrajnych siedzeń w drugim rzędzie;

skórzana tapicerka kierownicy oraz siedzeń z połączenia skóry naturalnej i sztucznej;

system audio ze wzmacniaczem i 14 głośnikami.

Samochód posiada również szeroki zestaw aktywnych systemów bezpieczeństwa. W szczególności przewidziano rozpoznawanie znaków drogowych, monitorowanie „martwych” stref, ostrzeganie przed ryzykiem zderzenia czołowego oraz funkcję hamowania awaryjnego z rozpoznawaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Wśród pasywnych środków bezpieczeństwa znajdują się przednie, boczne i kolanowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, boczne poduszki dla pasażerów w drugim rzędzie oraz kurtyny powietrzne dla wszystkich rzędów siedzeń.

Wersja GR Sport obejmuje również systemy wspomagające jazdę w terenie. Gwarancja na samochód wynosi trzy lata lub 100 tysięcy kilometrów przebiegu.

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Toyoty najwyższy poziom wyposażenia GR Sport dla modelu z 2026 roku, który jest już dostępny na Ukrainie, kosztuje około 4,21 mln UAH. Jeśli natomiast zamówi się samochód z fabryki, jego cena wynosi około 4,39 mln UAH.

W ten sposób koszt zakupionego dla Służby Odbudowy samochodu terenowego – 4,26 mln hrywien – plasuje się pomiędzy tymi dwiema ofertami cenowymi.

Spółka „Centrum Serwisowe Diamant” otrzymała zamówienie bez konkurencji, ponieważ żaden inny uczestnik nie zgłosił się do przetargu otwartego.

Aby wziąć udział w przetargu, kandydaci musieli przedstawić analogiczną umowę na dostawę jednego lub kilku samochodów osobowych, zrealizowaną w ciągu ostatnich pięciu lat.

Lwowskie „Centrum Serwisowe „Diamant” należy do Pawła Wołkowa i jest oficjalnym dealerem Toyoty.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej Służby Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury w obwodzie lwowskim obowiązki kierownika pełni pierwsza zastępczyni Oksana Filatowa. To właśnie ona podpisała umowę na zakup samochodu.

Jednocześnie w rejestrze państwowym jako kierownik instytucji nadal figuruje Oleg Bereza, który stał na czele Służby od 2019 roku. Jednak 30 października poinformował on o swojej decyzji o odejściu ze stanowiska.

Świadczą o tym dane z systemu „Prozorro”.

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