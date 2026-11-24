Premier Węgier Péter Magyar podczas konferencji prasowej w Berehowie 24 listopada, w ramach swojej wizyty w Zakarpaciu, oświadczył, że oczekuje przywrócenia węgierskiego turula na zamku w Mukaczewie w miejsce trójzębu, zainstalowanego w 2022 roku.

Nazwał ten krok ważnym gestem, który nie wymaga znacznych nakładów finansowych, i wyraził nadzieję, że symbol ten zajmie swoje dawne miejsce.

Decyzję o zastąpieniu rzeźby turula na zamku „Palanok” trójzębem podjęła Rada Miasta Mukaczewa w październiku 2022 roku, w związku z czym ówczesny minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó wezwał tymczasowego pełnomocnika ds. Ukrainy.

Źródło: „Europejska Prawda”.

Pomnik Turula (mitycznego ptaka i jednego z symboli Węgier; turul wskazywał drogę węgierskim plemionom z Uralu przez Karpaty nad Dunaj) ustawiono na 33-metrowym cokole w zamku w Mukaczewie 23 października 1896 roku. Ptak górował nad bastionem z rozpiętością skrzydeł wynoszącą pięć metrów, trzymając w dziobie miecz. W wyniku I wojny światowej Zakarpacie weszło w skład Czechosłowacji, która surowo podchodziła do symboliki dawnych ciemiężców, która mogła zwracać uwagę na węgierską przeszłość regionu. Uważano, że tam, gdzie jest turul, tam są ziemie Węgier.

Orła na bastionie przywrócono w niepodległej Ukrainie 12 marca 2008 roku. Wysokość posągu wynosiła około 2 m, rozpiętość skrzydeł – 4 m, a waga – 850 kg.

24 listopada w Użhorodzie Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Węgier Péterem Magyarem. Prezydent określił rozmowy jako merytoryczne i poinformował o konkretnych ustaleniach.

Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Magyarem w Użhorodzie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Magyarem w Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

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