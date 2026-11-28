Minister finansów Ukrainy Serhij Marczenko wezwał do przeprowadzenia aktywnych konsultacji z partnerami europejskimi w ramach przygotowań do drugiego czytania projektu ustawy nr 14327-d w sprawie przystąpienia Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA). Jak stwierdził, ostateczna wersja dokumentu musi być zgodna z wymogami europejskimi, w szczególności w zakresie dostępu organów ścigania do przyszłego rejestru rachunków bankowych i skrytek depozytowych.

„Ponieważ jeśli przegłosujemy ustawę, która nie zostanie przez nas uznana, w rzeczywistości w znacznym stopniu zdyskredytujemy sam proces i nie osiągniemy zamierzonego rezultatu. Dlatego mam wielką prośbę, przede wszystkim skierowaną do moich drogich posłów, aby znaleźli w sobie siłę i możliwość wyważonego podejścia do uwzględnienia poprawek, które mogą pojawić się na etapie przed drugim czytaniem” – powiedział minister.

Według Marczka obecnie istnieje możliwość przyjęcia projektu ustawy w całości. Zaznaczył również, że zwlekanie może doprowadzić do tego, że Ukraina będzie musiała przystąpić do SEPA na jeszcze bardziej skomplikowanych warunkach.

„Jest to skomplikowany projekt ustawy pod względem procedury parlamentarnej, ale mam nadzieję, że obecnie istnieją wszelkie podstawy, by oczekiwać, iż uda mu się uzyskać niezbędną liczbę głosów. Z punktu widzenia perspektyw gospodarczych otwiera to przed nami oczywiście wiele drzwi i pozwoli nam faktycznie uzyskać pewną zgodność z odpowiednimi wymogami” – zaznaczył Marchenko.

Prezes Narodowego Banku Ukrainy Andrij Pysznyj potwierdził, że efekt ekonomiczny przystąpienia do SEPA będzie odczuwalny natychmiast po przystąpieniu.

„Eksperci szacują potencjalne oszczędności na dziesiątki i setki milionów euro. Dobrym przykładem jest Mołdawia, gdzie po przystąpieniu do SEPA podstawowa minimalna opłata za jeden przelew w euro spadła z 20 euro do 1,26 euro” – powiedział Pyszny.

Podkreślił, że w ostatecznej wersji projektu ustawy należy zachować przepisy, od których zależy powodzenie wniosku Ukrainy o przystąpienie do europejskiego systemu płatności.

Według prezesa NBU ukraińskie banki już przygotowują się do technicznego podłączenia do infrastruktury SEPA. Prowadzą również aktywne negocjacje z bankami korespondentami i innymi instytucjami finansowymi UE.

W trakcie dalszej dyskusji przedstawiciele frakcji opozycyjnych w Radzie Najwyższej oświadczyli, że na razie nie są gotowi poprzeć przepisu dotyczącego bezpośredniego dostępu do przyszłego rejestru rachunków bankowych i skrytek wszystkich 10 organów ścigania, a także Państwowej Służby Monitoringu Finansowego oraz Agencji ds. Odnajdywania i Zarządzania Aktywami (ARMA).

Nina Yuzhanina z frakcji „Europejska Solidarność” stwierdziła, że poparcie dla projektu ustawy nr 14327-d zależy od wcześniejszej reformy Państwowej Służby Monitoringu Finansowego. Z kolei Serhij Własenko z frakcji „Batkivszczyna” wezwał do zaostrzenia odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy bankowej. W szczególności zaproponował, by przewidzieć obowiązkowe zwolnienie śledczego, z winy którego doszło do ujawnienia takich danych.

Zastępczyni przewodniczącego parlamentarnej komisji ds. finansów, polityki podatkowej i celnej Olga Wasilewska-Smagluk z frakcji „Sługa Narodu” przypomniała, że pierwotna wersja projektu ustawy przewidywała bezpośredni dostęp do rejestru dla wszystkich 10 organów ścigania. Przepis ten został wprowadzony zgodnie z zaleceniem partnerów europejskich.

Jednak ze względu na brak zaufania w przyjętej jako podstawa wersji projektu bezpośredni dostęp przyznano jedynie trzem instytucjom – Biuru Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB), ARMA oraz Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).

Wasilewska-Smagluk wyjaśniła również, że rejestr, którym będzie zarządzać Ministerstwo Finansów, będzie zawierał wyłącznie podstawowe dane identyfikacyjne osób. Nie będzie w nim informacji o przepływie środków ani zawartości sejfów bankowych. Aby uzyskać takie informacje, tak jak dotychczas, konieczne będzie orzeczenie sądu.

Według posłanki stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie pełnego wdrożenia dyrektyw UE, przewidujących udzielenie dostępu do rejestru wszystkim 10 organom ścigania, Państwowemu Monitorowi Finansowemu oraz ARMA, pozostaje niezmienne. Jednocześnie zasugerowała, że strony mogą znaleźć kompromis.

Jedną z możliwych opcji jest udzielenie organom ścigania dostępu do rejestru za pośrednictwem prokuratury, w szczególności Biura Prokuratora Generalnego oraz Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP). Takie podejście, według Wasylewskiej-Smagluk, stosuje się w niektórych krajach UE, w szczególności w Niemczech, Polsce i Liechtensteinie. Inny wariant przewiduje udzielenie dostępu za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Jednocześnie źródło w Ministerstwie Finansów Ukrainy w komentarzu dla agencji „Interfax-Ukraina” wyraziło wątpliwości, czy europejscy partnerzy zgodzą się na takie kompromisowe mechanizmy.

Przypomnijmy, że 10 listopada Rada Najwyższa przyjęła w pierwszej czytelności poprawiony projekt ustawy nr 14327-d w sprawie przystąpienia Ukrainy do SEPA. Parlament poparł również powiązany projekt ustawy nr 15503 dotyczący wprowadzenia zmian do Kodeksu cywilnego Ukrainy w celu dostosowania jego przepisów do aktów prawnych Unii Europejskiej oraz kryteriów Europejskiej Rady Płatniczej, niezbędnych do przystąpienia do SEPA.

Marchenko poinformował o tym podczas eksperckiego okrągłego stołu „Śledź pieniądze: kiedy Ukraińcy otrzymają »finansowy bezwiz«?”, zorganizowanego w Kijowie przez Biuro Rady Europy w Ukrainie, gazetę „The Kyiv Independent” oraz organizację społeczną AML HUB.

W Radzie Najwyższej trwają przygotowania do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy nr 14327, który formalnie ma przybliżyć Ukrainę do Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA). Jednocześnie przewiduje on znaczne rozszerzenie kontroli finansowej.

Wcześniej Rada Ministrów przedłożyła Radzie Najwyższej projekt ustawy niezbędny do przystąpienia Ukrainy do Jednolitej Strefy Płatności w euro (SEPA). Dokument ten stanowi część procesu integracji europejskiej – poinformowało Ministerstwo Finansów.

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