Ukraińska tenisistka Marta Kostyuk opowiedziała o zasadzie językowej obowiązującej podczas treningów prowadzonych przez jej mamę, Talinę Bejko, która pracuje jako trenerka tenisa. Jak twierdzi sportsmenka, trenerka nakłada kary na dzieci, jeśli rozmawiają po rosyjsku.

„Moja mama ma zasadę: kiedy przychodzicie na trening, rozmawiacie tu wyłącznie po ukraińsku” – powiedziała Kostyuk.

„Moja mama nakłada kary na dzieci za to, że rozmawiają między sobą po rosyjsku. Nie wiem, jakie dokładnie są te kary, nie pamiętam, co konkretnie robią. U mojej mamy obowiązuje zasada: jeśli chcecie mówić po rosyjsku w domu – to wasze prawo, ale kiedy przychodzicie na trening, rozmawiacie tu wyłącznie po ukraińsku. To trudne. Mama zawsze prowadzi rozmowy wychowawcze z dziećmi i rodzicami, stara się wyjaśnić, jak bardzo jest to ważne” – powiedziała Marta Kostyuk.

Marta Kostjuk zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w światowym rankingu tenisowym.

Informację tę podano z odniesieniem do wywiadu Kostyuk z Marichką Padalko.

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