Matka żołnierza piechoty morskiej Władysława Sambura jest podejrzana o oszustwo — pobierała zasiłki na syna, mimo że została pozbawiona praw rodzicielskich.

W 2005 roku sąd pozbawił kobietę praw rodzicielskich. Jednak po tym, jak Władysław trafił do rosyjskiej niewoli w 2022 roku, zwróciła się do jednostki wojskowej o wypłatę świadczeń, ukrywając ten fakt.

Do stycznia 2025 roku, kiedy żołnierz powrócił z niewoli, kobieta otrzymała ponad 4 mln hrywien.

Została jej postawiona zarzut na podstawie części 5 art. 190 Kodeksu Karnego Ukrainy – oszustwo na szczególnie dużą skalę w warunkach stanu wojennego. Przeprowadzono kontrolę funkcjonariuszy jednostki wojskowej, jednak nie stwierdzono żadnych naruszeń w ich działaniach.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego.