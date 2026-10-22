Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowała żołnierza kontraktowego, który po samowolnym opuszczeniu jednostki wojskowej opublikował w serwisie TikTok film przedstawiający rozmieszczenie i działania bojowe oddziału Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według danych SBU mężczyzna opublikował ponad dziesięć nagrań wideo, nakręconych telefonem z geotagami. Mogło to umożliwić rosyjskim siłom zbrojnym ustalenie współrzędnych pozycji obronnych i wykorzystanie ich do ataków.

Kontrwywiad SBU zdemaskował sprawcę i podjął działania mające na celu zabezpieczenie miejsc tymczasowego stacjonowania ukraińskich żołnierzy.

Mężczyźnie postawiono zarzut nieuprawnionego rozpowszechniania informacji o rozmieszczeniu Sił Zbrojnych Ukrainy. Przepis ten przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Wideo: Zatrzymano agenta RF za nakazywanie ataków na Kijów i obwód połtawski.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w Kijowie kobietę, która w latach 2025–2026 rozpowszechniała na kanałach Telegramu wezwania do zabijania Ukraińców i niszczenia świątyń wspólnot religijnych. W sumie organy ścigania zdemaskowały pięciu agitatorów w Mikołajowie, w obwodzie czerkaskim oraz w Zakarpaciu. Wśród nich znalazła się żona proboszcza świątyni Cerkwi Prawosławnej Ukrainy (Moscowskiej Patriarchii).

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