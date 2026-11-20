W Ukrainie proponuje się, aby od 1 stycznia 2027 r. ustanowić minimalne wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia nie tylko w szpitalach, ale także w szkołach, placówkach sportowych i instytucjach opieki społecznej.

Odpowiednia petycja nr 10948 na stronie internetowej Rady Ministrów zebrała już wymagane 25 tysięcy podpisów. Teraz musi ją rozpatrzyć rząd. Jednocześnie proponowane kwoty nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Autorka petycji proponuje ustalenie następujących wynagrodzeń podstawowych:

dla lekarzy – od 40 tysięcy hrywien;

pielęgniarkom i sanitariuszom — od 27 tysięcy hrywien;

młodszemu personelowi medycznemu — od 14 tysięcy hrywien.

Dodatki za pracę w strefie działań wojennych, dyżury nocne i pracę w niepełnym wymiarze godzin proponuje się naliczać oddzielnie. Inicjatorzy domagają się również wprowadzenia odpowiedzialności dla kierowników, którzy będą obniżać stawki lub przenosić pracowników na niepełny etat, aby formalnie spełnić wymogi dotyczące wynagrodzeń.

Obecnie gwarantowane minimalne wynagrodzenia w wysokości 20 tysięcy hrywien dla lekarzy i 13,5 tysiąca dla pielęgniarek nie obejmują pracowników służby zdrowia w placówkach edukacyjnych, sportowych i opieki społecznej.

Jednocześnie w projekcie budżetu państwa na rok 2027 rząd przewidział inne minimalne kwoty: 30 tysięcy hrywien dla lekarzy i 20 tysięcy dla pielęgniarek.

Źródło: petycja

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy rozważa możliwość podwyższenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy do 30 tys. hrywien, a pielęgniarek i pielęgniarzy – do 20 tys. hrywien. Jednocześnie kwoty te nie zostały jeszcze zatwierdzone, a terminy podwyżek będą zależały od dostępnych środków finansowych i decyzji rządu.

Wcześniej Rada Najwyższa odrzuciła ograniczenia wynagrodzeń urzędników państwowych.

W tym kontekście poseł Żelezniak zaproponował podwyższenie wynagrodzeń posłów zamiast wynagrodzeń żołnierzy.

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