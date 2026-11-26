Były mąż piosenkarki Kamalii, biznesmen Mohammad Zahur, odniósł się do jej głośnego wywiadu. Artystka przyznała w nim, że nie była z nim oficjalnie w związku małżeńskim i przez wiele lat czuła się niedoceniana.

71-letni Zahur oświadczył, że nie zaprzecza prawu byłej żony do wyrażania własnej opinii, jednak przyznał, że jej słowa go uraziły.

„To było oczywiście obraźliwe. Cóż tu powiedzieć, skoro przez tyle lat ktoś się starał… Tak, nie jestem zbyt rozmowny i być może nieczęsto używam łagodnych słów. My, ludzie ze Wschodu, zazwyczaj nie mówimy takich rzeczy, pokazujemy, że kochamy. A jeśli można było mówić, ale nic nie robić, to wolałem postąpić odwrotnie” – wyjaśnił Zahur.

Mężczyzna skomentował również głośną sprawę dotyczącą przemocy fizycznej, której Kamalia doświadczyła ze strony swojego byłego chłopaka, Mykhaila Stefanišina. Według słów Zahura, nie wiedział o tym, a kiedy dostrzegał ślady pobicia na twarzy swojej byłej żony, myślał, że to makijaż.

„A gdybym wiedział, to co można by zrobić: pójść i kogoś pobić?” – zapytał mężczyzna.

Dowiedziawszy się prawdy, Zachur nie próbował spotkać się ze Stefaniszynem.

„Lepiej pójść na policję, niech policja się tym zajmie. Rozstrzyganie spraw po bandycku – to nie w naszym stylu. Może w ich, ale nie w naszym. Dlatego należało od razu zwrócić się do policji i oświadczyć – koniec, nic więcej, niech policja się tym zajmie” – zapewnił biznesmen.

Zahur dodał, że skoro Kamalia jest osobą publiczną, w przypadku bezczynności organów ścigania mogłaby zwrócić na tę sprawę uwagę opinii publicznej.

Oświadczenie byłej żony o nieważności małżeństwa, które nie zostało zawarte zgodnie z ukraińskim prawem, Zachur nazwał „bzdurą”.

„To jakieś bzdury! Chodzi o to, że jeśli jesteś żonaty, to jesteś żonaty – bez względu na to, zgodnie z jakim prawem. Jeśli mieszkaliśmy w Anglii, to czy musieliśmy potem wziąć ślub po angielsku i tak dalej? To bzdury, których nie uznaję. Jeśli podpisałeś akt małżeństwa, to nie ma znaczenia, zgodnie z jaką tradycją to zrobiłeś. Masz dokument. A jeśli nie ożeniłeś się zgodnie z ukraińskimi zwyczajami i nie jesteś żonaty, to ja też przez całe życie nie jestem żonaty. Najbardziej pożądany kawaler” – zażartował.

Obawy Kamalii, że po jego śmierci znajdzie się na ulicy, Zachur uważa za bezpodstawne.

„Nawet gdyby nie została uwzględniona w testamencie, ma córki, które na pewno w nim znajdą się. Dlatego córki w żadnym wypadku nie porzucą swojej mamy. Kamalia i tak otrzyma swój udział, więc niech się nie martwi” – oświadczył.

Zahur zaznaczył, że kocha Kamalię jako matkę swoich córek. Przypuszczał, że ona może mieć jeszcze tysiące zalotników, podczas gdy on już nikogo do siebie nie dopuszcza i żyje spokojnie.

„To już koniec, przeszedłem na emeryturę od miłości. Jestem w wieku emerytalnym, nie pociąga mnie już miłość” – wyznał mężczyzna.

Powiedział o tym w programie Sam na sam z glamour.

Piosenkarka Kamalia opowiedziała o swoim byłym chłopaku, który podnosił na nią rękę.

Wideo: Kamalia po rozwodzie z Zachurem oświadczyła, że nigdy nie była mężatką.

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