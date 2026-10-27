Zabrano mnie do TCC: w obwodzie poltawskim znaleziono porzuconego psa z notatką

W Kremenczuku w obwodzie poltawskim, w parku „Przydnieprowskim”, znaleziono psa, którego zostawiono przywiązanego do ławki. Obok zwierzęcia leżała notatka, z której wynikało, że jego właściciela zabrano do ośrodka tymczasowego.

Właściciel poprosił o znalezienie dla psa kochającej rodziny, która będzie w stanie się nim zaopiekować. Historia szybko rozeszła się w mediach społecznościowych po tym, jak dziewczyna, która znalazła czworonoga, opublikowała jego zdjęcia w aplikacji Threads. Z notatki wynikało, że właściciel został zmobilizowany.

Szczegóły historii o porzuconym psie w Kremenczuku

W notatce napisano, że pitbul ma na imię Leon. Został przywiązany w parku, ponieważ jego właściciela zabrano do ośrodka tymczasowego, a piesek jest bardzo dobry i zna wszystkie komendy.

„Jestem właścicielem, zabrano mnie do ośrodka tymczasowego. Dobrzy ludzie, dajcie mu schronienie. Jest bardzo grzeczny, zna wszystkie komendy, je wszystko” – napisał nieznany mężczyzna.

W rezultacie zwierzę zostało zabrane przez pracowników przedsiębiorstwa komunalnego „Spetsservis-Kremenczuk”. Obecnie opiekują się Leonem pracownicy służb komunalnych i szukają dla niego nowej rodziny. Według nich pies okazał się łagodny i towarzyski.

„Dopóki Leon pozostaje u nas, jest otwarty na nowe znajomości i nadal obdarza naszą pracownicę, panią Marinę, gorącymi pocałunkami. Mamy wielką nadzieję, że następnym razem Leon pojawi się w parku już z nowym właścicielem” – zaznaczyli pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego.

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