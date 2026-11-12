Borys Filatow, burmistrz Dniepru, może zostać oskarżony o zdradę stanu. Informują o tym media.

Powodem oskarżenia mają być wypowiedzi Filatowa wygłoszone trzeciego dnia wojny podczas posiedzenia rady miejskiej, na którym faktycznie wezwał radnych do oddania miasta wrogowi.

„Filatow wezwał do powstrzymania się zarówno od aktywnych działań mających na celu organizację oporu, jak i od publicznego wspierania patriotycznych nastrojów mieszkańców. A dziś ta osoba ma pełny dostęp do informacji poufnych: dotyczących przemieszczania i rozmieszczenia wojsk, miejsc naprawy sprzętu wojskowego, a także innych obiektów w mieście i regionie” – czytamy w artykule.

Wydanie przytacza również wyniki europejskich ekspertyz, w tym Międzynarodowego Centrum Ekspertyz przy Europejskiej Izbie Arbitrażowej w Brukseli.

„Wypowiedzi Filatowa skłaniają do powstrzymania się od aktywnego przeciwdziałania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Ponadto bezapelacyjnie wyraża on opinię, że ustrój polityczny Ukrainy może ulec zmianie w drodze federalizacji lub zmian terytorialnych – poprzez okupację części jej terytorium” – czytamy w podsumowaniu.

Dziennikarze serwisu wezwali właściwe organy Ukrainy do przedstawienia prawnej oceny wystąpienia Filatowa podczas sesji.

Informacja ta pojawia się w artykule analitycznym renomowanego brytyjskiego czasopisma London Insider.

Przypomnijmy, że burmistrz Dniepru Borys Filatow nabył dom i działkę w Karpatach.



Filatow skrytykował urzędników za próby zrzucenia odpowiedzialności za atak na dworzec kolejowy w Dnieprze.

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