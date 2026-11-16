Przedsiębiorstwa Mykoły Złoczewskiego, byłego ministra ekologii z czasów Janukowycza, wbrew trudnym warunkom panującym w czasie wojny na pełną skalę nie tylko utrzymują się na powierzchni, ale z powodzeniem dominują na rynku eksportu ukraińskiego gazu, dyktując warunki przedsiębiorstwom państwowym w walce o nowe złoża.

Obecnie imperium Złoczewskiego zostało oficjalnie przepisane na jego córki Annę i Karinę, wydobywa około 1 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, a jego łączny obrót w ostatnich latach przekroczył 55 miliardów hrywien. Wszystko to działa w oparciu o specjalne zezwolenia, które firmy byłego ministra otrzymywały bez żadnych aukcji w latach, kiedy sam stał na czele odpowiedniego ministerstwa (złoże Rakytniańskie w obwodzie charkowskim, Nikłowickie i Semyginiowskie w obwodzie lwowskim). Wydarzenia jesieni 2026 roku sprawiły, że zasady gry na korzyść rodziny byłego urzędnika nadal działają bez zarzutu.

Październikowa wygrana: jak rozporządzenia rządowe otworzyły drogę do nadzwyczajnych zysków

W październiku 2026 roku 29 przedsiębiorstw wydobywających gaz sprzedało za pośrednictwem Ukraińskiej Giełdy Energetycznej 54,5 mln metrów sześciennych gazu o wartości 45,59 mln euro (według danych UGE i ExPro). Absolutnym liderem aukcji eksportowych została spółka „ESKO-Północ” z grupy Mykoły Złoczewskiego: sprzedała ona 16,1 mln m³ gazu za 13,83 mln euro. Wraz z DTEK Rinata Achmetowa (12,75 mln m³ za 9,36 mln euro) struktura Złoczewskich zapewniła prawie 53% całej giełdowej sprzedaży na eksport.

Głównym sensem tych aukcji jest różnica cenowa oraz mechanizm dopuszczenia do obrotu. Średnia cena eksportowa wyniosła 78,63 euro/MWh, czyli 2,1 razy więcej niż krajowe notowania na Ukrainie (37,47 euro/MWh). Możliwość sprzedaży surowca po cenach europejskich pojawiła się po tym, jak Rada Ministrów, w uchwałach nr 1251 i nr 1252 z dnia 7 października 2026 r., formalnie utrzymał ogólny zerowy limit eksportu gazu, zezwolił producentom z listy Ministerstwa Energii na sprzedaż za granicę do 15% wolumenów wprowadzonych do systemu przesyłowego gazu w poprzednim miesiącu.

Według danych ExPro październikowe umowy eksportowe przyniosły producentom 23,9 mln euro dodatkowej przewagi cenowej w porównaniu ze sprzedażą na rynku krajowym. Lwia część tej korzyści, aż 15,4 mln euro, trafiła do trzech grup, a najwięcej zarobiła właśnie rodzina Złoczewskich (7,4 mln euro czystej przewagi cenowej w ciągu zaledwie jednego miesiąca), wyprzedzając struktury Achmetowa (4,3 mln) i Kozyckiego (3,7 mln). Co więcej, rozporządzenie nr 1251 zapewniło eksporterom „żelazne” zabezpieczenie: nawet jeśli Komitet Kryzysowy przy Ministerstwie Energii podejmie decyzję o wstrzymaniu eksportu w przypadku niedoboru na Ukrainie, ograniczenie to nie będzie dotyczyło gazu już sprzedanego na giełdzie.

Walka o złoże w Stynawie: jak zniknęły ograniczenia w specjalnym zezwoleniu

Równolegle z rekordami eksportowymi spółki Złoczewskiego blokują rozszerzenie państwowego wydobycia. W 2026 roku doszło do poważnego sporu wokół złoża ropy i gazu w Stynawie na terenie obwodu lwowskiego. Po unieważnieniu licencji poprzedniego użytkownika (Borysławskiej Spółki Naftowej) w wyniku sankcji państwowa spółka Ukrnafta dwukrotnie próbowała wystawić ten perspektywiczny obszar na otwartą aukcję.

Jednak Państwowa Służba Geologii i Zasobów Podziemnych pozostawiła wnioski bez rozpatrzenia. Oficjalnym powodem jest to, że granice złoża w Stynawie rzekomo pokrywają się z terytorium sąsiedniego złoża w Semyginiwie, na które specjalne zezwolenie posiada spółka „Pari Naftogaz”. Ostatecznymi beneficjentami tej spółki, poprzez cypryjską strukturę Semigin Holdings Limited, są te same osoby – Anna i Karina Złoczewskie.

Jak zauważa ekspert ekonomiczny Borys Kuszniruk, dane „Geoinformu” oraz Państwowej Komisji ds. Zasobów Surowców Mineralnych wskazują, że złoża na tych obszarach znajdują się na różnych głębokościach, więc nie ma między nimi konfliktu technicznego. Problem pojawił się w 2022 roku: podczas ponownego wydawania specjalnego zezwolenia dla „Pari Naftogaz” z dokumentów w tajemniczy sposób zniknęły ograniczenia dotyczące głębokości wydobycia. W rezultacie granice działki należącej do firmy Złoczewskich zaczęły pokrywać się z terenem, który państwo planowało wystawić na aukcję.

Konsekwencje tej „usterki technicznej” są bardzo konkretne: ponad jedna trzecia obszaru złoża Stynawskiego może zostać wykluczona z aukcji. Według szacunków ekspertów i parlamentarnej komisji śledczej spowoduje to spadek ceny wywoławczej działki o 35–40%, a budżet państwa straci ponad 1 miliard hrywien. Sytuacją zainteresowała się już Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), domagając się kontroli służbowych w odpowiednich resortach, podczas gdy publikacje na temat tego konfliktu zaczęły w dziwny sposób znikać z niektórych mediów.

Kontekst: dlaczego Złoczewski zawsze wychodzi z tego bez szwanku

Obecna pewność siebie byłego ministra w branży gazowej jest naturalnym skutkiem dziesięciu lat spraw karnych, międzynarodowych skandali i głośnych transakcji, z których Złoczewski niezmiennie wychodził bez żadnych strat dla swoich aktywów.

Brytyjskie miliony i pomoc Prokuratury Generalnej (2014–2016). Tuż po Rewolucji Godności brytyjskie organy ścigania zablokowały około 23,5 mln dolarów na rachunkach spółek Złoczewskiego (Brociti Investments i Burisma Holdings) w londyńskim banku BNP Paribas, podejrzewając pranie brudnych pieniędzy. Londyn zażądał od ukraińskiej Prokuratury Generalnej utworzenia wspólnej grupy śledczej, jednak Prokuratura Generalna pod kierownictwem Olega Machnickiego i Witalija Jaremy wydała zaświadczenia, że były minister nie ma statusu podejrzanego. Pozwoliło to na zniesienie zajęcia środków (później w odtajnionej korespondencji amerykańskiego dyplomaty George’a Kenta pojawiła się informacja o możliwej łapówce w maju 2014 r. za zamknięcie tego postępowania). Pod koniec 2016 r. sprawy dotyczące nielegalnego wzbogacenia się na Ukrainie zostały zamknięte, a firma Burisma została ukarana grzywną podatkową w wysokości 180 mln hrywien.

Polityka amerykańska (2014–2019). Wprowadzenie do rady dyrektorów Burisma syna ówczesnego wiceprezydenta USA Huntera Bidena oraz byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego sprawiło, że firma Złoczewskiego stała się tematem przedwyborczych sporów w USA. Donald Trump domagał się zbadania działalności firmy Burisma na Ukrainie, a republikanie do dziś okresowo powracają do tego tematu w porządku obrad. Tymczasem sam Złoczewski nie tracił kontaktów z ukraińskim establishmentem: widziano go na spotkaniach w Europie i Monako w otoczeniu wpływowych polityków, w szczególności byłego posła Igora Kononenko.

Rekordowa łapówka dla NABU i „Armia dronów” (2020–2023). W czerwcu 2020 roku osoby zaufane byłego ministra próbowały przekazać kierownictwu NABU i SAP 6 milionów dolarów w gotówce – największą udokumentowaną łapówkę w historii ukraińskich organów antykorupcyjnych – w zamian za umorzenie sprawy dotyczącej sprzeniewierzenia środków z refinansowania NBU. Jednak w sierpniu 2023 roku Wyższy Sąd Antykorupcyjny zatwierdził ugodę o przyznaniu się do winy: Złoczewski uniknął rzeczywistej kary pozbawienia wolności, płacąc grzywnę w wysokości 68 tysięcy hrywien oraz przekazując około 660 mln hrywien na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy (na projekt „Armia dronów”).

Ślad cypryjski. Opoką rodzinnego imperium pozostaje Cypr, za pośrednictwem którego spółek kontrolowane są ukraińskie zasoby naturalne. Na posiedzeniu komisji śledczej Rady Najwyższej pod przewodnictwem Ołeksija Gonczarenka były ambasador Ukrainy na Cyprze Siergiej Nizhynski (pełniący tę funkcję w latach 2025–2026) opowiedział o sieci lokalnych pośredników finansowych, którzy obsługiwali otoczenie Janukowycza, a także powiązał ze Złoczewskim głośne zatrzymanie przez cypryjską policję pierwszego sekretarza ambasady Ukrainy Konstantyna Iwaszczenki w restauracji w Larnace podczas odbioru 10 tysięcy euro w gotówce.

Nie tylko gaz, ale także wieżowce w stolicy

Dysponując stabilnym strumieniem nadzwyczajnych zysków z wydobycia i eksportu gazu, struktury rodziny Złoczewskiego nadal wykupują strategiczne nieruchomości w stolicy po minimalnych cenach. W kwietniu 2026 roku na państwowej platformie SETAM odbyła się aukcja sprzedaży niedokończonego kijowskiego centrum biznesowego Sky Towers (dwa wieżowce o wysokości 47 i 34 pięter, o powierzchni ponad 50 tys. m²), które przez lata pozostawały zabezpieczeniem kredytu państwowego „Ukreximbanku” w wysokości 3 mld hrywien, który nie został spłacony.

Licytacja przebiegła bez żadnego podbicia: obiekt został sprzedany za cenę wywoławczą 560,47 mln hrywien (około 15 mln dolarów). Zwycięzcą została spółka „Tech Invest Postach Plus”, formalnie zarejestrowana na Romana Chumaka, jednak dziennikarskie śledztwa wykazały jego bezpośrednie powiązania z firmami „Skyfall Finance” i „Storens”, których ostatecznymi beneficjentami są ponownie Anna i Karina Złoczewskie.

Historia Mykoły Złoczewskiego pokazuje systemową podatność instytucji państwowych na nadużycia: żaden głośny skandal, od londyńskich sądów po 6 mln dolarów w gotówce dla detektywów NABU, nie zatrzymał działalności jego biznesu gazowego. Spółki utworzone w oparciu o złoża przyznane bez przetargów, otrzymują dziś zielone światło na dochodowy eksport w czasie wojny, blokują państwową Ukrnaftę na terenie obwodu lwowskiego i równolegle powiększają portfel aktywów o prestiżowe obiekty w centrum Kijowa.

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