Ministerstwo Energii Ukrainy stanowczo sprzeciwiło się zamiarom dyrektora generalnego MAEA Rafaela Grossi, by mianować zastępcę szefa rosyjskiego „Rostekhnadzoru” Aleksieja Ferapontowa na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego MAEA — szefa Departamentu Energii Jądrowej.

W ministerstwie podkreślono, że taka decyzja kadrowa podważa niezależność tej międzynarodowej organizacji. Aleksiej Ferapontow jest osobiście zamieszany w działania rosyjskich struktur mające na celu legitymizację nielegalnego przejęcia elektrowni jądrowej w Zaporożu oraz rozszerzenie na nią rosyjskiej kontroli regulacyjnej. Ponadto nałożono na niego sankcje osobiste zgodnie z dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 12 lutego 2023 r.

W Ministerstwie Energii podkreślono, że państwo-agresor, które systematycznie lekceważy zasady bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, atakując ukraińskie obiekty jądrowe, nie powinno uzyskiwać dodatkowych środków wpływu na instytucje międzynarodowe. Resort wezwał Rafaela Grossi do rezygnacji z tej nominacji.

Źródło: Ministerstwo Energii Ukrainy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy sprzeciwiło się ewentualnej nominacji Rosjanina Aleksieja Ferapontowa na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Strona ukraińska uważa taką decyzję kadrową za niedopuszczalną ze względu na udział tego urzędnika w działaniach rosyjskich struktur państwowych mających na celu legitymizację okupacji elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Przypomnijmy, że dyrektor generalny rosyjskiej korporacji państwowej „Rosatom” Aleksiej Lichaczow oraz dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi omówili kwestię bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu w Wiedniu w Austrii. Spotkanie odbyło się przy okazji Konferencji Generalnej MAEA.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyśle misje do 19 podstacji elektrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ukraińskich elektrowni jądrowych.

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