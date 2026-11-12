Minister Bezgin skrytykował oświadczenie Kliczki, wskazując na błąd w obliczeniach

Minister ds. społeczności, terytoriów i osób wewnętrznie przesiedlonych Witalij Bezgin skomentował wypowiedź burmistrza Kijowa Witalija Kliczki dotyczącą rzekomego odwołania przez władze centralne 300 burmistrzów oraz mianowania na ich miejsca lojalnych przywódców. Urzędnik zwrócił uwagę na aspekt arytmetyczny oświadczenia burmistrza stolicy.

„Myślę, że Witalij Włodimirowicz nieprawidłowo sformułował otrzymaną informację. Zapewne miał na myśli liczbę administracji wojskowych w miejscowościach, ale i tak jest ona mniejsza niż 300” – wyjaśnił Bezgin.

Minister zaznaczył, że na Ukrainie utworzono 1470 gmin terytorialnych, nie licząc Autonomicznej Republiki Krymu, z czego około tysiąca to gminy wiejskie i osadnicze. Według niego, gdyby uznać podaną przez Kliczka liczbę za aktualną, oznaczałoby to, że stanowiska straciło 80% burmistrzów, jednak taka sytuacja nie odpowiada rzeczywistości, ponieważ podobne zmiany musiałyby objąć wszystkie regiony kraju. Podkreślił również, że zdecydowana większość wojskowych administracji miejscowości została wprowadzona na tymczasowo okupowanych terytoriach lub w rejonach aktywnych lub potencjalnych działań wojennych.

„Chciałbym zobaczyć osobę, która zaprzeczy, że to nieprawda. W tych nielicznych przypadkach, gdy takie administracje zostały utworzone poza strefą aktywnych działań wojennych, w tych gminach działają rady lokalne, które posiadają uprawnienia samorządowe” – dodał Witalij Bezgin.

Minister podkreślił, że w czasie wojny naczelny dowódca ma uprawnienia do wprowadzania administracji wojskowej w dowolnej miejscowości i nie można tych uprawnień ograniczać. Jednocześnie, jak powiedział, w celu zachowania samorządu lokalnego funkcjonuje mechanizm tzw. podwójnej weryfikacji: uprawnienia samorządowe na rzecz administracji wojskowej może przekazać wyłącznie Rada Najwyższa na odpowiedni wniosek prezydenta.

„Dlatego nawet w pojedynczych przypadkach wprowadzania administracji wojskowej w regionach tyłowych, wynikających na przykład z funkcjonowania tam elektrowni jądrowych, prezydent nie składał odpowiednich wniosków, a Rada Najwyższa nie podejmowała decyzji dotyczących uprawnień. Rada lokalna nadal sprawuje tam uprawnienia samorządowe, a szef administracji wojskowej zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa. Dziękuję więc Witalijowi Włodimirowiczowi za jego komentarze i sądzę, że udało mi się je obalić” – podsumował minister w wywiadzie dla „Glavkomu”.

Wcześniej Kliczko poinformował o braku kierowców autobusów w Kijowie i przypomniał rządowi o długu w wysokości 8 mld hrywien.

Przypomnijmy, że w stolicy po raz pierwszy opłata za przejazd prywatną linią autobusową osiągnęła 30 hrywien. Nową taryfę wprowadzono na linii nr 503, która kursuje od stacji metra „Czerwony Chutir” do ulicy Metropolity Sheptyckiego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zlecił premierowi opracowanie programu bezpłatnych przejazdów w miejskim transporcie naziemnym stolicy oraz zapewnienie wystarczającej liczby autobusów.

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