Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara przybył z wizytą roboczą do Berlina, gdzie wziął udział w 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W swoim wystąpieniu nakreślił główne priorytety wsparcia dla Ukrainy.

Minister wskazał główne wyzwania, przed którymi stoi Ukraina, oraz sposoby przeciwdziałania im.

Jewgienij Chmara zaznaczył, że w walce z dronami odrzutowymi i pociskami skrzydłowymi Ukraina opiera się na lotnictwie i obronie przeciwlotniczej, a także wdraża tańsze rozwiązania: drony przechwytujące, moduły artylerii przeciwlotniczej oraz środki walki radioelektronicznej (REB).

„Wobec broni balistycznej działamy asymetrycznie. Niszczymy wrogie wyrzutnie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Siły Obronne zniszczyły 16 rakiet typu „Iskander” oraz systemy S-400” – powiedział Jewgienij Chmara.

Jednocześnie, według Jewgienija Chmary, do ochrony przed zagrożeniami, odparcia ataków i powstrzymania wroga potrzebne jest dodatkowe uzbrojenie.

Jewgienij Chmara podkreślił konieczność skupienia się na trzech kluczowych obszarach pomocy:

obrona przeciwlotnicza;

wzmocnienie potencjału lotniczego;

systemy bezzałogowe.

Minister obrony podkreślił, że Ukraina wzywa partnerów do przekazania rakiet przechwytujących dla obrony przeciwlotniczej z istniejących zapasów partnerów w zamian za przyszłe dostawy nowych rakiet w ramach umów już zawartych przez stronę ukraińską.

„Po drugie – wzmocnienie potencjału lotniczego. Mowa o dodatkowych 40 myśliwcach. Oprócz nich potrzebujemy kompletnego ekosystemu lotniczego: pilotów, uzbrojenia i obsługi” – podkreślił minister obrony Ukrainy.

Ponadto ważne jest wsparcie w zakresie różnego rodzaju dronów — FPV, middle strike, deep strike, przechwytujące drony przeciwko rakietowym „szahidom” oraz naziemne kompleksy zrobotyzowane (NRK).

Wśród priorytetów Ukrainy na rok 2027 znajduje się również rozwój wspólnej produkcji. Ukraina uruchomiła już 11 takich projektów i planuje je rozszerzyć.

„Ukraina dysponuje doświadczeniem bojowym i technologiami, a partnerzy – liniami produkcyjnymi i możliwościami inwestycyjnymi. Łącząc te zasoby, będziemy w stanie szybciej wytwarzać skuteczną broń w wystarczających ilościach, tak aby wzmocnić nasze siły zbrojne” – powiedział Jewgienij Chmara.

Główne zasady to produkcja dronów, które dowiodły swojej skuteczności w walce, oraz zapewnienie konkurencyjnej ceny. „Wkład w bezpieczeństwo Ukrainy to inwestycja w bezpieczeństwo Europy” – podsumował Jewgienij Chmara.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że w Berlinie zbierze się prawie 30 przywódców na szczyt poświęcony wsparciu dla Ukrainy — Tagesschau.

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