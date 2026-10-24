Minister obrony Ukrainy Jewgienij Chmara spotkał się z przedstawicielami kompleksu obronno-przemysłowego. Strony omówiły zasady działania dla producentów, stabilność zamówień publicznych, rozszerzenie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw oraz mechanizmy kontrolowanego eksportu.

„Dla nas ważne są jednakowe zasady dla wszystkich przedsiębiorstw kompleksu obronno-przemysłowego. Producenci muszą rozumieć potrzeby państwa i przyszły popyt oraz odpowiednio planować swoją działalność. Z kolei oczekujemy od kompleksu obronno-przemysłowego realistycznej oceny możliwości produkcyjnych, ciągłego rozwoju i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych. Rosja szybko się dostosowuje. Musimy być szybsi. Musimy być o krok przed nią. Musimy reagować na zagrożenie, które na razie jest jedynie planem wroga” – podkreślił Chmara.

W Ministerstwie Obrony Ukrainy podkreślono, że głównym kryterium rozwoju przemysłu obronnego powinno być dostosowanie do potrzeb Sił Obronnych Ukrainy. Ministerstwo Obrony pracuje również nad mechanizmami kontrolowanego eksportu ukraińskiej produkcji obronnej.

„Należy skupić się nie na sprzedaży, ale na potrzebach naszej armii. Musimy dokładnie wiedzieć, ile broni potrzebuje front, i zagwarantować jej dostawy. Dopiero potem można rozważać możliwości eksportu. Ma on otwierać nowe rynki dla ukraińskich producentów, pomagać im w rozwijaniu produkcji i tworzyć zasoby na dalsze inwestycje” – zaznaczył minister.

Osobno Khmara podkreślił znaczenie reinwestowania zysków w rozwój przedsiębiorstw i zwiększanie wielkości produkcji. Według niego jest to niezbędne, aby ukraiński przemysł obronny mógł operatywnie reagować na zmieniające się potrzeby frontu.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony na Facebooku.

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