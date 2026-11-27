Minister edukacji i nauki Ukrainy Andrij Butenko opowiedział się za projektem ustawy nr 16221, który przewiduje zniesienie dodatkowych wynagrodzeń z tytułu stopnia naukowego dla sędziów, posłów do parlamentu oraz przedstawicieli NABU, DBR i BEB.

„Pozbawienie stopni naukowych to ważny element uczciwości akademickiej. Kiedy mówimy o uczciwości akademickiej, musimy rozpatrywać ją w szerszym kontekście niż tylko zjawisko plagiatu czy jakiegokolwiek nielegalnego zapożyczenia. Inicjatywa, którą obecnie podnieśli posłowie z Komisji ds. Edukacji i Nauki, moim zdaniem ma sens” – powiedział podczas „godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek.

Zaznaczył, że zdaniem Ministerstwa Edukacji dodatek za stopień naukowy i tytuł naukowy powinni otrzymywać ci naukowcy, którzy w swojej codziennej pracy wnoszą wkład w naukę ukraińską i światową, którzy wspierają obronę Ukrainy i rozwijają sferę humanitarną.

„Wielu Ukraińców ma doświadczenie w pracy naukowej, a następnie przeszło do pracy administracyjnej – na przykład urzędnicy rządowi, posłowie do parlamentu i wielu innych – i obecnie nie otrzymują oni tych dodatków za stopień naukowy i tytuł naukowy. Naszym zdaniem jest to całkowicie sprawiedliwe. Kiedy powracamy do sfery naukowej, znów zaczynamy otrzymywać te dodatki. Jest to wynagrodzenie nie za status, ale za pracę” – oświadczył Butenko.

Jak informowaliśmy, dziewiętnastu posłów proponuje Radzie Najwyższej zniesienie dodatków za stopień naukowy dla sędziów, posłów i przedstawicieli organów ścigania. W szczególności projekt ustawy nr 16221 przewiduje wykreślenie przepisów dotyczących dodatków za stopień naukowy dla sędziów, posłów oraz pracowników Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU), Państwowego Biura Śledczego (DBR) oraz Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB).

Zaznaczono, że według wstępnych obliczeń łączne planowane wydatki w 2026 roku na dodatki za stopień naukowy dla sędziów, posłów oraz pracowników NABU, DBR i BEB szacuje się na około 217 mln hrywien dla około 2,1 tys. beneficjentów, jak podaje korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

Wcześniej Rada Ministrów podniosła wynagrodzenia urzędników samorządów lokalnych.

Na Ukrainie proponuje się, aby od 1 stycznia 2027 r. ustanowić minimalne wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia nie tylko w szpitalach, ale także w szkołach, placówkach sportowych i instytucjach opieki społecznej.

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy rozważa możliwość podwyższenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy do 30 tys. hrywien, a pielęgniarek i pielęgniarzy – do 20 tys. hrywien. Jednocześnie kwoty te nie zostały jeszcze zatwierdzone, a terminy podwyżek będą zależały od dostępnych środków finansowych i decyzji rządu.

Wcześniej Rada Najwyższa odrzuciła ograniczenia wynagrodzeń urzędników państwowych.

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