Katastrofę humanitarną w okupowanych przez Rosjan Oleszkach — śmierć z głodu, brak leków i wody pitnej — można powstrzymać już w najbliższych dniach. Nadzieja na misję humanitarną i ewakuację ludności cywilnej pojawiła się po interwencji pierwszej damy USA Melanii Trump.

Kreml, który do tej pory ignorował wszelkie apele o odblokowanie Oleszek, zgodził się na lokalne zawieszenie ognia w kontekście zbliżenia z Waszyngtonem. Z jednej strony rosyjski dyktator chce pokazać USA swoją zdolność do dialogu. Z drugiej — Rosjanie przygotowują się do wykorzystania tej operacji humanitarnej do prowokacji przeciwko Siłom Zbrojnym Ukrainy. Gotowość do takich podstępnych scenariuszy wykazywali niejednokrotnie w trakcie całej wojny, począwszy od 2014 roku.

W jaki sposób okupanci mogą wykorzystać operację humanitarną przeciwko Ukrainie, jakie zagrożenia czekają kolumny ewakuacyjne i czy można zapobiec krwawym scenariuszom — analizuje UA.News.



Tragedia w Oleszkach i próby ratowania ludzi



Oleszki – miasto położone na lewym brzegu Dniepru, naprzeciwko Chersoniu – znalazło się pod okupacją już od pierwszych dni pełnej inwazji Rosji. Około 6 tys. mieszkańców miasta i aglomeracji, w tym 200 dzieci, zostało odciętych od dostaw żywności i leków. Obecnie władze ukraińskie mówią o celowym ludobójstwie ze strony armii okupacyjnej. W mieście odnotowano już przypadki śmierci z głodu.

Ostatni raz dostarczano tu żywność w maju. Z relacji wolontariuszy i naocznych świadków, którym udało się przedrzeć przez blokadę, wynika, że przez te wszystkie miesiące ludzie żywili się czym tylko mogli — nawet trawą. Wielu z nich cierpi na skrajne wyczerpanie fizyczne, odnotowano przypadki śmierci z głodu.

Ukraińskie oddziały nieustannie próbowały dostarczyć do Oleszki paczki z żywnością za pomocą dronów. Jedna z ostatnich operacji miała miejsce 25 października. Żołnierze Gwardii Narodowej dostarczyli za pomocą dronów 15 paczek z żywnością dla dzieci, produktami spożywczymi i zabawkami – łącznie 600 kilogramów. Zostały one przekazane rodzinom z dziećmi, które pozostały w zablokowanym mieście.

Bardziej szczegółowo o tej tragedii pisaliśmy już na początku października. Już wtedy problem Oleszki został poruszony na arenie międzynarodowej — w ONZ, UE i Czerwonym Krzyżu. Jednak bezskutecznie – nikt nie ratował ludzi – okupanci nadal nie wpuszczali misji humanitarnych, nie zgadzali się na korytarze ewakuacyjne dla ludności cywilnej i nie przepuszczali obserwatorów.



Nowa fala akcji na rzecz mieszkańców Oleszok rozpoczęła się w drugiej połowie października. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Pina Picerno ogłosiła strajk głodowy, aby zwrócić międzynarodową uwagę na katastrofę humanitarną w obwodzie chersońskim.

O zapewnienie „zielonych korytarzy” z Oleszek starał się również papież Lew XIV. Zadzwonił do rosyjskiego dyktatora Putina i osobiście poprosił o zawieszenie broni w okupowanym mieście, aby umożliwić cywilom ucieczkę.

23 października 2026 roku w Białym Domu, w kontekście zbliżenia z Moskwą, ogłoszono, że Melanii Trump udało się wynegocjować zawieszenie ognia na kierunku chersońskim, aby przeprowadzić ewakuację z gminy Oleszki. Informację tę natychmiast potwierdzono w Kremlu, podkreślając, że koordynacją tego procesu osobiście zajmuje się pierwsza dama Stanów Zjednoczonych.

Informację o zaangażowaniu pierwszej damy USA potwierdził również Dmytro Lubinec.

„W najbliższym czasie planowana jest misja humanitarna mająca na celu udzielenie pomocy mieszkańcom Oleszki we współpracy z rosyjską pełnomocniczką ds. praw człowieka Janą Lantratową. Jej realizacja będzie możliwa dzięki wsparciu i koordynacji działań pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Ameryki Melanii Trump” – poinformował rzecznik praw obywatelskich.

Lubinec ogłosił również, że 27 października na kierunku chersońskim rozpocznie się zawieszenie broni, co potwierdził również Sztab Generalny. Planuje się, że przez dwa dni będą trwały prace związane z rozminowywaniem tras oraz transportem ładunków humanitarnych do gminy.



Rozminowywanie dróg a prowokacje Rosji



Porozumienia o lokalnym zawieszeniu ognia od 27 października w celu odblokowania miasta trudno uznać za gest dobrej woli ze strony Rosjan. Główna Służba Wywiadowcza, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Biuro Prezydenta oficjalnie ostrzegają: okupanci mogą wykorzystać operację humanitarną do własnych prowokacji i już zaczęli działać jednocześnie według kilku scenariuszy.

Jednym ze scenariuszy jest wybiórcze rozminowywanie dróg. Prezydent Zełenski ostrzegł, że Rosja może rozminować drogi na takich trasach, aby sztucznie skierować przepływ ludności cywilnej w stronę Rosji lub okupowanego Krymu. Będzie to wyglądało jak obraz rzekomej „dobrowolnej chęci ludzi do wyjazdu do Rosji”.

„Z pewnością Rosja zrobi wszystko, aby rozminować drogi w taki sposób, by ci ludzie udali się w stronę Rosji i tam zostali. Nie zgodzą się przecież na to, by po prostu wypuścić ludzi. Część ludzi zostanie w taki czy inny sposób ewakuowana na Ukrainę – do tej części, którą kontrolujemy. Najważniejsze jest, aby uwolnić ludzi, aby mogli przeżyć. Najlepiej, żeby mogli osiągnąć swój cel i ewakuować się tutaj, do nas, na Ukrainę, która zapewni im wszystko i udzieli wsparcia” – zapewnił prezydent.

Kolejny scenariusz to spekulacje i zniekształcanie informacji w rosyjskich mediach na temat przyczyn katastrofy humanitarnej w okupowanych Oleszach. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz organizacje monitorujące odnotowały tworzenie przez Rosjan fałszywych wywiadów. Poprzez wywieranie presji i szantaż zmuszają lokalnych mieszkańców do mówienia przed kamerą, rzekomo że „miasto jest ostrzeliwane przez Ukrainę”, a kryzys humanitarny sprowokowały Siły Zbrojne Ukrainy.



Kolejną zakrojoną na szeroką skalę międzynarodową operację dezinformacyjną ujawniło Główny Sztab Obrony Ukrainy. Chodzi o operację specjalną „Telemost”, która miała na celu ukrycie zbrodni wojennych armii okupacyjnej oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych w oczach zagranicznych partnerów. Ten atak informacyjny miał przynieść bardziej dalekosiężne skutki – zniweczenie zachodniego wsparcia dla Ukrainy.

Według danych Głównego Wywiadu Wojskowego propagandową konferencję internetową zaplanowano na 22 października. Moskwa chciała zaangażować w transmisję przedstawicieli 80 krajów oraz międzynarodowych misji humanitarnych.

Analityk wojskowy: Rosja może zdalnie zaminować trasy – sprowadzono urządzenie „Zemledelie”



Analityk wojskowy Dmytro Sniegirow nie wyklucza, że Rosjanie zastosują taktykę zdalnego minowania terenu, aby uniemożliwić ewakuację ludności cywilnej. Przypomina, że już wielokrotnie odnotowano przypadki wybuchów, w których ucierpieli mieszkańcy Oleszok, gdy samodzielnie próbowali wydostać się z zablokowanego miasta.

„To jeden z najpoważniejszych problemów. Przy czym winą obciążą stronę ukraińską. Zdalne minowanie można przeprowadzić za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BLA). Ponadto, według najświeższych informacji, w kierunku Chersoniu przetransportowano urządzenie do zdalnego minowania „Zemledelie”. To informacja wyprzedzająca. Przemieszczenie tej instalacji do zdalnego minowania, moim zdaniem, nie jest przypadkowe” – podkreśla Sniegirow.

Analityk wojskowy zwraca również uwagę na możliwość prowokacji ze strony Rosjan z wykorzystaniem dronów bojowych.

„W takim przypadku mogą otworzyć ogień w kierunku Chersoniu z Oleszok, wykorzystując jako osłonę ludność cywilną lub kolumny ewakuacyjne. Strona rosyjska może wykorzystać ten potencjalny incydent do oskarżenia Ukrainy. Oznacza to, że będą podkreślać, że to rzekomo ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne zaatakowały kolumny z pomocą materialną lub sam proces ewakuacji” – przypuszcza Sniegirjow.

Według niego wróg może również rozmieścić stanowiska ogniowe bezpośrednio w samym Oleszku i otworzyć ogień w kierunku Chersonu przy pomocy artylerii rakietowej oraz operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

„Odległość od Oleszek do Chersonu jest krytycznie mała i pozwala okupantom utrzymywać kontrolę ogniową nad znacznymi obszarami nie tylko Chersonu, ale także nad terytoriami wyzwolonymi w obwodzie chersonskim. Mogą zadać cios Chersonowi, licząc na to, że strona ukraińska będzie odpowiadać, czyli niszczyć środki bojowe strony rosyjskiej. A zatem rozmieszczenie tych samych operatorów dronów w zabudowie mieszkaniowej stanowi przede wszystkim zagrożenie dla ludności cywilnej. Doskonale zdają sobie z tego sprawę” – mówi Sniegirow.

Analityk jest przekonany, że takie prowokacje można uniemożliwić, angażując międzynarodowych obserwatorów.

„Może to być misja OBWE, misje humanitarne ONZ lub przedstawiciele zagraniczni. Powinny to być misje humanitarne, przedstawiciele Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca itp. Czyli legalne organizacje humanitarne posiadające status międzynarodowy. To jedyne zabezpieczenie przed podobnymi prowokacjami. A także wyprzedzające informowanie społeczności międzynarodowej o możliwych prowokacjach. Jak pokazuje praktyka, mamy już pozytywne doświadczenia z ponad dziesięcioma udaremnionymi tego typu operacjami strony rosyjskiej. To właśnie rozgłos uniemożliwia rosyjskim służbom specjalnym przeprowadzanie takich krwawych prowokacji. W tym miejscu pojawia się ważne pytanie skierowane do wszystkich ośrodków przeciwdziałania dezinformacji. Powinny one zajmować się wsparciem informacyjnym i, co za tym idzie, uniemożliwiać informacyjny charakter prowokacji strony rosyjskiej. A tego nie ma” – uważa Sniegirow.

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