Ministerstwo Obrony rozpoczęło zakupy wyposażenia dla Sił Zbrojnych Ukrainy na rok 2027

9 listopada Agencja Zamówień Obronnych DOT ogłosiła pierwsze zamówienia na wyposażenie materialne przeznaczone dla Sił Zbrojnych Ukrainy oraz Państwowej Specjalnej Służby Transportowej w 2027 roku. Chodzi o rozpoczęcie zamówień niezbędnych do zaopatrzenia wojska w odzież i inne wyposażenie w przyszłym roku.

Zaznaczono, że do końca bieżącego roku Agencja planuje ogłosić przetargi na ponad 70% zatwierdzonych pozycji asortymentowych na przyszły rok oraz zawrzeć większość umów.

Pierwsze przetargi i nowe podejście do zamówień publicznych

Podano, że pierwsze 12 zamówień zostało już ogłoszonych w systemie elektronicznym Prozorro. Wśród nich znajdują się:

kurtki chroniące przed wiatrem i deszczem,

koszulki polo,

zimowe buty z wysokimi cholewkami.

„Udoskonalamy podejście do organizacji zamówień publicznych. Planujemy dzielić zamówienia na mniejsze przetargi tam, gdzie to możliwe” – zaznaczył wiceminister obrony Mścisław Banik.

Według niego pozwoli to zwiększyć konkurencję, przyciągnąć szersze grono dostawców, w szczególności małych producentów, oraz uzyskać lepszą cenę na towary dla ukraińskiej armii.

Ponadto w najbliższym czasie Agencja planuje również ogłosić przetargi na spodnie letniego munduru polowego, półbuty, środki ochrony indywidualnej oraz inne wyposażenie.

Warunki dla producentów

Ogółem AOZ DOT zgłosiło zapotrzebowanie na ponad 100 pozycji asortymentowych. Dostawy w ramach umów rozpoczną się w pierwszym kwartale 2027 roku i będą trwały przez cały rok.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony.



Ministerstwo Obrony Ukrainy zwiększyło zakupy dronów o 300% w porównaniu z rokiem 2025.

Przypomnijmy, że Japonia podpisała umowę na zakup ukraińskich dronów SkyFall.

Wcześniej, podczas konferencji Ukraine Recovery Conference 2026, która odbyła się w Gdańsku, ukraińska firma technologiczno-obronna SkyFall oraz polski Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały protokół ustaleń.

Dania może rozpocząć produkcję ukraińskich dronów SkyFall na swoim terytorium. Oznacza to, że kraj ten nie tylko dostarcza Ukrainie samoloty F-16 i finansuje produkcję samobieżnych dział artyleryjskich „Bogdan”, ale także staje się kluczowym partnerem ukraińskiego przemysłu obronnego za granicą.

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