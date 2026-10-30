Ministerstwo Obrony ogłasza konkursy na opracowanie ukraińskich rakiet i radarów

Ministerstwo Obrony Ukrainy we współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej oraz platformą Brave1 ogłosiło konkursy grantowe na opracowanie kierowanych pocisków klasy „powietrze-powietrze” oraz ukraińskich radarów.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie odrębnego konkursu grantowego, którego celem jest stworzenie silników turboodrzutowych. W ten sposób inicjatywa przewiduje wsparcie dla twórców w kilku obszarach technologii obronnych jednocześnie.

Według ministra obrony Ukrainy Jewgienija Chmary celem nowych konkursów jest zapewnienie siłom bezpieczeństwa i obrony skutecznych środków przeciwdziałania celom powietrznym, obniżenie kosztów przechwytywania dronów odrzutowych oraz rozwój produkcji radarów na Ukrainie.

Podkreślił również, że wśród głównych rosyjskich zagrożeń znajdują się obecnie pociski balistyczne, tanie pociski skrzydłowe, szybkie drony oraz kierowane bomby lotnicze.

Ministerstwo Obrony oczekuje od ukraińskich producentów opracowania własnych rozwiązań nawigacyjnych, wzmocnienia środków przeciwdziałania elektronicznego, stworzenia radarów do wykrywania celów słabo widocznych oraz dostępnych środków, które można skalować w produkcji.

„Nasze wymagania są jasne: skuteczność, przystępna cena, współdziałanie między systemami oraz wystarczająca wielkość dostaw. Właśnie na tych wynikach powinniśmy skoncentrować wspólne działania państwa, sił zbrojnych oraz ukraińskiego kompleksu obronno-przemysłowego” – zaznaczył Chmara.

Jako odrębne zadanie dla producentów wskazał poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie bezzałogowym statkom powietrznym (UAV) oraz ograniczenie skuteczności ich stosowania.

„Obecnie skupiamy się na przeciwdziałaniu rosyjskim zagrożeniom. Ważne jest jednak tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nam działać z wyprzedzeniem i uzyskać przewagę. Potrzebujemy asymetrycznego oddziaływania. Potrzebujemy technologii, które zmienią zasady gry na naszą korzyść” – podsumował minister obrony.

Informację tę podano z powołaniem się na służbę prasową Ministerstwa Obrony Ukrainy.

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