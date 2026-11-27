Minister ds. weteranów Ukrainy Witalij Kim wraz ze swoimi zastępcami spotkał się z przedstawicielami społeczności weteranów. Strony omówiły aktualne kwestie związane z realizacją państwowej polityki wobec weteranów, a także propozycje dotyczące dalszych działań ministerstwa. Spotkanie odbyło się w kontekście skandalu związanego z wypowiedziami Kima.

„Wśród poruszonych tematów znalazły się: finansowanie programów dla weteranów, zapewnienie mieszkań, w szczególności weteranom i weterankom posiadającym status osób wewnętrznie przesiedlonych, świadczenia socjalne, uzyskanie statusu uczestnika działań wojennych oraz wsparcie po powrocie ze służby wojskowej” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Zaznaczono, że osobno poruszono kwestię poprawiania błędów w Jednolitym Państwowym Rejestrze Weteranów Wojennych, a także optymalizacji programów w zakresie adaptacji po utracie wzroku oraz sportu weteranów.

Strony omówiły również współpracę między organami państwowymi, podział kompetencji oraz finansowanie poszczególnych programów. W szczególności poruszono kwestię, które sprawy Ministerstwo ds. Weteranów może rozwiązać w ramach swoich kompetencji, a które wymagają wspólnych decyzji z innymi organami władzy lub zmian legislacyjnych.

Ponadto nowo mianowany wiceminister Ołeksandr Gusarow przedstawił pierwsze kierunki działań w zakresie wsparcia psychologicznego, rehabilitacji i powrotu do zdrowia weteranów.

Zaznaczono, że wśród priorytetów znajdują się: audyt obowiązujących programów wsparcia psychologicznego i rehabilitacji oraz szkolenie specjalistów. Planowane jest również lepsze informowanie weteranów i ich rodzin o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, opracowanie jednolitej ścieżki dostępu do niej oraz cyfryzacja usług.

„Jesteśmy otwarci na dialog, krytykę i konstruktywne propozycje. Ważne jest, aby wynikiem takich spotkań były konkretne decyzje. Ja i mój zespół mamy jasno określone zadania i będziemy nadal systematycznie realizować państwową politykę wobec weteranów. Przede wszystkim musimy zapewnić wypełnienie zobowiązań państwa wobec weteranów i weteranek, jednolity podstawowy poziom usług, ich dostępność oraz odpowiednią jakość. Wyniki naszej pracy powinny być oceniane na podstawie rzeczywistych zmian, które odczują sami weterani” – cytuje Kima służba prasowa.

Zaznaczono, że w wyniku spotkania strony uzgodniły kontynuację dialogu w formie comiesięcznych otwartych spotkań lub prowadzenie dodatkowych dyskusji na wniosek społeczności weteranów.

Żołnierz, jeden z założycieli organizacji „Demokratyczne Siekiery”, Oleksandr Nojniec, komentując to spotkanie, napisał na Facebooku: „Jeśli kogoś interesowało, jaka będzie reakcja na petycję (o dymisję Kima – IF-U), to była ona dokładnie taka, jak można było się spodziewać”.

Szefowa służby medycznej „Ulf” w batalionie „Wilki Da Vinci”, radna Rady Miejskiej w Kijowie (frakcja „Głos”) Alina Michajłowa w komentarzach do wpisu Ministerstwa ds. Weteranów na temat wydarzenia napisała: „Wszystko w starym, dobrym stylu policymaker – zebrać lojalnych – zrobić kilka zdjęć”.

Z kolei w przeddzień spotkania weteran i działacz społeczny Oleg Symoroz oświadczył, że odbył rozmowę na szczeblu kierownictwa Ministerstwa ds. Weteranów, podczas której zaproponowano mu udział w wydarzeniu.

„W Ministerstwie ds. Weteranów przygotowują kolejny „pakiet antykryzysowy”. Historia jest bardzo banalna: zebrać jak najwięcej weteranów i wojskowych, zorganizować pokazowe spotkanie pod hasłem „wysłuchamy każdego”, zrobić ładne zdjęcia, a potem złożyć sprawozdanie o rzekomo nawiązanej komunikacji ze społecznością weteranów. Czyli zamiast odpowiedzialności – kolejna próba udawania, że nic się nie stało. Zamiast decyzji kadrowych – sesja zdjęciowa. Zamiast szacunku dla weteranów – wykorzystanie ich obecności do wybielenia reputacji ministra. Odmówiłem udziału w takiej propozycji” – napisał w sieci.

Dodał, że dopóki ministerstwem kieruje Witalij Kim, który pozwala sobie na „publiczne poniżanie weteranów i lekceważące wypowiedzi na temat ich przyszłości po powrocie z wojny”, żadne takie spotkania nie mają sensu.

Tydzień temu Witalij Kim udzielił wywiadu serwisowi „RBC-Ukraina”, który wywołał wiele dyskusji w mediach społecznościowych. Szczególnie duże poruszenie wywołały oświadczenia ministra, że po powrocie żołnierzy z frontu pojawi się ryzyko wzrostu przestępczości. Kim zaznaczył również, że jego zdaniem państwo nie angażuje się obecnie wystarczająco w politykę informacyjną i przygotowanie społeczeństwa na powrót weteranów.

Słowa ministra wywołały nową falę dyskusji na temat konieczności jego dymisji, a także oświadczeń, że Ministerstwo ds. Weteranów powinno być kierowane właśnie przez weterana. Wcześniej kwestie te poruszano w lipcu bieżącego roku, zaraz po jego mianowaniu.

W związku z tym frakcja „Solidarność Europejska” w Radzie Najwyższej zarejestrowała projekt uchwały w sprawie dymisji Kima ze stanowiska ministra ds. weteranów (nr 16235).

Ponadto Rada Weteranów Wojny o Niepodległość Ukrainy oświadczyła, że uważa niektóre wypowiedzi ministra za niedopuszczalne, i wezwała go do publicznego przeproszenia weteranów oraz wyjaśnienia swojego stanowiska.

Z kolei Kim, po krytyce swoich wypowiedzi, oświadczył, że jest otwarty na propozycje i uwagi, ale nie będzie przemilczał problemów w powierzonej mu dziedzinie. Następnie przeprosił za swoje wypowiedzi dotyczące zagrożeń związanych z powojenną adaptacją weteranów, zaznaczając jednak, że w ten sposób chciał zwrócić uwagę na ważny temat.

22 listopada petycja skierowana do Rady Ministrów z wezwaniem do podjęcia kwestii odwołania Kima ze stanowiska ministra ds. weteranów zebrała w ciągu czterech dni liczbę głosów niezbędną do rozpatrzenia.

Jak informowaliśmy, 16 lipca Rada Najwyższa, na wniosek nowo mianowanego premiera Siergieja Koreckiego, zatwierdziła nowy skład Rady Ministrów Ukrainy, w szczególności mianując szefa obwodowej administracji wojskowej w Mikołajowie Witalija Kima ministrem ds. weteranów.

Podczas protestów na rzecz powrotu Michaiła Fiodorowa do Ministerstwa Obrony, które miały miejsce w lipcu i sierpniu, okresowo rozbrzmiewało hasło „Weteran, a nie Kim”, co oznaczało żądanie zastąpienia Witalija Kima na stanowisku ministra ds. weteranów. Również w mediach społecznościowych można było natrafić na wpisy użytkowników, którzy woleliby widzieć na tym stanowisku weterana.

Pod koniec lipca Kim, w odpowiedzi na krytykę, oświadczył, że „wyznacza sobie rok” na realizację swoich planów i osiągnięcie wyników, których oczekują weterani.

W październiku, podczas konferencji prasowej z okazji 100 dni działania odnowionego zespołu Ministerstwa ds. Weteranów, Kim oświadczył, że pełniąc funkcję ministra ds. weteranów, jest otwarty na obiektywną krytykę, i odniósł się do zarzutów, że nie jest weteranem, ale stoi na czele resortu zajmującego się tą tematyką. W szczególności zaznaczył, że „jest pewny siebie, a społeczność południowa mnie wspiera”.

Kim podsumował pierwsze 100 dni pracy na stanowisku ministra ds. weteranów.

Rada Weteranów Wojny o Niepodległość Ukrainy skrytykowała niektóre wypowiedzi ministra ds. weteranów Witalija Kima, które wygłosił on w niedawnym wywiadzie dla ukraińskich mediów. Rada uznała te wypowiedzi za niedopuszczalne i wezwała urzędnika do publicznego przeproszenia weteranów oraz wyjaśnienia swojego stanowiska.

Czytaj nas na