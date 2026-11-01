Kalendarz księżycowy na listopad 2026 roku: dni niekorzystne i korzystne

Księżyc, jako satelita Ziemi, wpływa na samopoczucie, emocje i energię człowieka, dlatego warto śledzić kalendarz księżycowy. W listopadzie 2026 roku spodziewane są zarówno dni sprzyjające różnym rodzajom aktywności, jak i takie, w których lepiej zachować ostrożność i rozwagę.

Fazy Księżyca w listopadzie 2026 roku

Księżyc ubywający: 1–9 listopada.

Ostatnia kwadra: 2 listopada.

Nów: 10 listopada.

Księżyc w fazie przybywającej: 11–24 listopada.

Pierwsza kwadra: 17 listopada.

Pełnia księżyca: 24 listopada.

Księżyc ubywający: 25–30 listopada.

Wpływ pełni księżyca na człowieka

Uważa się, że Księżyc w pełni wywiera największy wpływ na kobiety oraz osoby niezrównoważone psychicznie. W tym okresie należy kontrolować swoje emocje, ponieważ pełnia sprawia, że ludzie stają się nadmiernie pobudzeni i impulsywni. Jednocześnie Księżyc w pełni dodaje człowiekowi dodatkowej energii. Dlatego w dniu pełni i przez kilka kolejnych dni warto wykazać się wyrozumiałością, rozważać swoje działania i kierować energię na pożyteczne cele.

Wpływ nowiu na człowieka

Podczas nowiu na ludzi oddziałuje szczególny impuls energetyczny. W tym czasie dobrze jest planować i rozpoczynać nowe przedsięwzięcia, pozbywać się złych nawyków i starych urazów. Nowiu to początek, a zatem należy zostawić w przeszłości to, co złe, i opanować to, co dobre.

Astrolodzy radzą, aby w tym czasie skupiać myśli na nowych osiągnięciach i nastawiać się na pozytywne nastawienie. I odwrotnie: złe intencje i myśli podczas nowiu mogą prowadzić do kłopotów.

Dni sprzyjające i niesprzyjające w listopadzie 2026 r.

W listopadzie będą dni uważane za bardziej sprzyjające ważnym sprawom, nowym znajomościom, zakupom i nowym przedsięwzięciom, a także daty, w których lepiej nie podejmować pochopnych decyzji i, w miarę możliwości, unikać niepotrzebnego ryzyka:

najkorzystniejsze dni miesiąca – 2, 3, 16 listopada;

dni pomyślne – 1, 7, 8, 17, 21 listopada;

dni mniej sprzyjające – 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Dni sprzyjające poszczególnym rodzajom działalności

rozpoczęcie nowych przedsięwzięć – 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

finanse – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

praca – 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

związki – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30;

piękno – 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

podróże – 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 30.

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