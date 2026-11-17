Międzynarodowi partnerzy ogłosili przyznanie Ukrainie dodatkowych 70 milionów euro na działania związane z rozminowywaniem. Środki zostaną przeznaczone na oczyszczanie terenów i przywrócenie ich do bezpiecznego użytkowania, w szczególności na potrzeby rolnictwa oraz wznowienia działalności przedsiębiorstw. Poinformował o tym premier Ukrainy Serhij Korecki podsumowując międzynarodową konferencję UMAC 2026 w Brukseli.

Wsparcie finansowe zapewnią Unia Europejska, Holandia, Norwegia i Finlandia. Podczas konferencji delegacja ukraińska wezwała darczyńców do uzgadniania podziału środków bezpośrednio z rządem Ukrainy, do aktywniejszego angażowania w prace firm krajowych, do wykorzystywania ukraińskich technologii oraz do łączenia działań rozminowujących z odbudową mieszkań, dróg i obiektów przemysłowych.

Według szefa rządu, w latach 2023–2025 w Ukrainie zbadano i przywrócono do użytku już ponad 40 tysięcy kilometrów kwadratowych terenów, a od początku 2026 roku – kolejne ponad 5 tysięcy kilometrów kwadratowych, pomimo ciągłych utrudnień w pracach spowodowanych rosyjskimi ostrzałami. Osobno Kijów zaproponował stworzenie wspólnych z partnerami programów działań przeciwminowych dla krajów trzecich w oparciu o zdobyte przez Ukrainę doświadczenie, których pierwsze wyniki planuje się zaprezentować na następnej konferencji UMAC na Litwie.

Źródło: premier Ukrainy Serhij Korecki.

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