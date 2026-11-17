Co roku 17 listopada na Ukrainie i na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Studenta – data symbolizująca solidarność studencką, jedność i walkę o wolność. Święto to ma tragiczne korzenie historyczne: wiąże się z wydarzeniami z 1939 roku w okupowanej przez nazistów Pradze, kiedy to niemieckie władze brutalnie stłumiły protest studencki. Na Ukrainie Dzień Studenta został oficjalnie ustanowiony w 1999 roku.

Dla wielu ta data kojarzy się z młodością, nauką, nowymi znajomościami i tradycjami studenckimi. Jednocześnie jej historia przypomina o walce młodzieży o wolność, godność i prawo do edukacji.

Historia Międzynarodowego Dnia Studenta

Historia tego święta sięga 1939 roku w Pradze, która w tamtym czasie znajdowała się pod okupacją nazistowską.

28 października studenci i wykładowcy praskich uniwersytetów wyszli na demonstrację z okazji rocznicy ogłoszenia niepodległości Czechosłowacji. Władze okupacyjne brutalnie stłumiły tę akcję. Podczas protestu Jan Opletal, student Wydziału Medycznego Uniwersytetu Karola, odniósł śmiertelne rany. Zmarł 11 listopada.

15 listopada pogrzeb studenta przerodził się w masową demonstrację antynazistowską. W odpowiedzi władze okupacyjne rozpoczęły represje wobec studentów.

W nocy z 16 na 17 listopada 1939 r. naziści aresztowali ponad tysiąc studentów. Dziewięciu przedstawicieli ruchu studenckiego stracono bez procesu, a część zatrzymanych wysłano do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Ponadto okupanci zamknęli czeskie uczelnie wyższe.

Właśnie na pamiątkę tych wydarzeń dzień 17 listopada stał się symbolem solidarności studenckiej i walki o wolność.

Kiedy ustanowiono Międzynarodowy Dzień Studenta

W 1941 roku w Londynie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji studenckich z krajów walczących z nazizmem. Wówczas uczestnicy Międzynarodowej Rady Studenckiej postanowili ogłosić 17 listopada Międzynarodowym Dniem Studenta.

Po raz pierwszy datę tę uczczono w 1946 roku podczas Światowego Kongresu Studentów w Pradze. Wydarzenie poświęcono pamięci czeskich studentów, którzy zginęli w wyniku nazistowskich represji.

Z czasem 17 listopada stał się międzynarodową datą, która jednoczy społeczności studenckie z różnych krajów.

Kiedy zaczęto obchodzić Dzień Studenta na Ukrainie

Na Ukrainie Dzień Studenta został oficjalnie ustanowiony w 1999 roku. Odpowiedni dekret nr 659/99 prezydent Leonid Kuczma podpisał 16 czerwca. Dokument przewidywał coroczne obchodzenie tego święta 17 listopada.

Decyzja została podjęta w odpowiedzi na inicjatywę młodzieży studenckiej Ukrainy. Od tego czasu ukraińscy studenci świętują swoje święto tego samego dnia, co młodzież z wielu innych krajów świata.

Znaczenie studenckiej młodzieży dla Ukrainy

Młodzież studencka odgrywa ważną rolę w życiu społecznym i politycznym Ukrainy. Ukraińscy studenci wielokrotnie brali udział w wydarzeniach, które miały wpływ na dalszą historię państwa.

W szczególności protest studencki z 1990 roku, znany jako Rewolucja na granicie, stał się jednym z ważnych wydarzeń w walce o niepodległość Ukrainy. Młodzież domagała się zmian politycznych, dymisji rządu oraz zapobieżenia podpisaniu nowego traktatu związkowego.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej wielu studentów zaangażowało się w wolontariat, pomoc żołnierzom i ludności cywilnej, a także w obronę kraju w szeregach Sił Obronnych.

Międzynarodowy Dzień Studenta przypomina nie tylko o młodości i nauce, ale także o prawie młodego pokolenia do obrony własnych przekonań, wolności i przyszłości swojego państwa.

Życzenia z okazji Dnia Studenta

Wszystkiego najlepszego z okazji święta! Życzymy, aby zawsze byli przy Was ludzie, z którymi można dzielić zarówno radość z zaliczonego egzaminu, jak i emocje przed ważnym wydarzeniem. Niech życie studenckie będzie pełne zabawnych historii, szczerej przyjaźni, miłych niespodzianek i niezapomnianych chwil. A niech wszystkie terminy uda się dotrzymać na czas!

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Z okazji Dnia Studenta! Życzymy niewyczerpanej energii, ciekawości, odważnych marzeń i wielkich osiągnięć. Niech wiedza pomaga odkrywać nowe horyzonty, a młodość daje siłę do zmieniania świata na lepsze. Powodzenia w nauce i szczęśliwej przyszłości!

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Gratulujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta! Niech każdy dzień nauki przynosi nową wiedzę, a każda trudność staje się okazją do wzmocnienia się. Życzymy inspiracji, wytrwałości, wysokich ocen, ciekawych projektów i pewności co do własnych decyzji. Niech wszystkie zamierzenia urzeczywistnią się!

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Gratuluję z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta. Niech ten wspaniały okres życia przebiegnie jak najlepiej, aby później można było wspominać te lata z ciepłem i wzruszeniem. Niech studia przyniosą potrzebną wiedzę, radość i dobrych przyjaciół.

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Z okazji Dnia Studenta! Życzymy łatwych sesji egzaminacyjnych, ciekawych wykładów, mądrych wykładowców i prawdziwych przyjaciół. Niech lata studenckie staną się czasem wspaniałych przygód, ważnych odkryć i niezapomnianych chwil. Wierzcie w swoje siły, śmiało wyznaczajcie sobie cele i nigdy nie przestawajcie marzyć!

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Z okazji Dnia Studenta! Życzymy łatwych sesji egzaminacyjnych, ciekawych wykładów, mądrych wykładowców i prawdziwych przyjaciół. Niech lata studenckie staną się czasem barwnych przygód, ważnych odkryć i niezapomnianych chwil. Wierzcie w swoje siły, śmiało wyznaczajcie sobie cele i nigdy nie przestawajcie marzyć!

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Z okazji Dnia Studenta! Życzymy siły, wytrwałości i wiary we własną przyszłość. Niech nauka, nawet w trudnych warunkach, otwiera nowe możliwości, a alarmy powietrzne jak najrzadziej przerywają wykłady i plany. Życzymy spokojnego nieba, bezpieczeństwa dla bliskich, niezawodnych przyjaciół u boku oraz jak najszybszego zwycięstwa Ukrainy!

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Gratulujemy z okazji Dnia Studenta! Udowadniacie, że nawet wojna nie jest w stanie powstrzymać dążenia do wiedzy, rozwoju i nowych osiągnięć. Życzymy pomyślnego zdawania egzaminów, odzyskiwania sił po trudnych dniach, nieutraty ciekawości świata oraz pewnego budowania własnej przyszłości. Niech przed wami będzie więcej radosnych wiadomości, spokojnych poranków i szczęśliwych spotkań!

Życzenia w wierszach

Czego życzyć studentowi?

Aby dużo jadł i dobrze spał,

Rano tylko na czas wstawał,

By nie zaspać zajęć.

Był w formie i zdrowy,

być gotowym do nauki,

mieć dobrych, uczciwych nauczycieli,

ciekawe i interesujące wykłady,

jasne, twórcze pomysły oraz

fajne wiadomości!

***

Z okazji Dnia Studenta składam gratulacje,

a oto, czego ci życzę:

Żyj wspaniale,

Nie znaj problemów,

I z łatwością zdaj sesję!

Niech życie przepełnia się radością,

Niech nie będzie smutku, niech będzie raj!

***

Z okazji święta, studencie,

będziemy cię witać,

życzymy ci, by egzaminy zdałeś na piątkę

!

Żeby nie dosięgły cię zaległości,

żeby rodzice dawali pieniądze,

żeby było na co się bawić

i dużo podróżować!

***

Czego życzyć studentowi?

Aby dużo jadł i dobrze spał,

rano tylko wstał na czas,

by nie zaspać zajęć.

Był w formie i zdrowy,

być gotowym do nauki,

mieć dobrych, uczciwych wykładowców,

ciekawe i interesujące wykłady,

jasne, twórcze pomysły oraz

fajne wiadomości!

***

Z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta serdecznie Was pozdrawiam,



bo przecież jesteśmy studentami świata,

a energia wiruje na zakrętach.

Chciałbym życzyć wam pozytywnego nastroju

,

sprawnie

zdawać sesję i cieszyć się radosnym życiem.

Niech lata studenckie na długo

pozostaną w pamięci,

niech będą one ważnym krokiem ku sukcesowi

...

***

Z okazji święta, studencie,

będziemy cię witać,

życzymy, by egzaminy zdałeś na piątkę

!

Oby nie dosięgły cię zaległości,

Oby rodzice dawali pieniądze,

Oby było na co się bawić

I dużo podróżować!

***

Gratuluję z okazji Dnia Studenta!

Życzę szczęścia i radości!

Oby we wszystkim sprzyjał ci los,

a egzaminy były łatwe!

Oby wszystkie egzaminy poszły dobrze,

I nie było zaległości,

Obyście nie znali zmartwień,

A wszystkie prace dyplomowe

napisaliście na piątkę!

A pracę koniecznie

, żeby znaleźli sobie dobrą

i zarabiali dobre pieniądze!

***

Witam wszystkich serdecznie!

Nawet tych, którzy od rana są na haju.

Bo Dzień Studenta to super święto.

Mamy mnóstwo fajnych wrażeń:

imprezy, zabawy i romanse,

na zajęciach – „pary”, nie mamy nic przeciwko,

i od pierwszego do piątego roku

wszystko bierzemy na luzie.

***

Przypominamy, że 17 listopada z imieninami świętują Grigorijowie, Michaiłowie, Giennadijowie, Zacharowie, Iwanowie i Wiktorie. Tego dnia Kościół prawosławny czci w szczególności świętego Grzegorza Cudotwórcę, biskupa Neokezarejskiego. W kalendarzach kościelnych wspomina się również święte o imionach żeńskich: Wiktoria, Hilda i Tekla.

17 listopada katolicy czczą świętą Elżbietę Węgierską – patronkę ubogich i chorych. Tego dnia wspomina się również świętego Grzegorza Cudotwórcę, świętą Hildę z Witby oraz innych chrześcijańskich ascetów. Z tą datą wiążą się zarówno imiona męskie, jak i żeńskie. Opowiadamy, komu należy złożyć życzenia imieninowe i co oznaczają te imiona.

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