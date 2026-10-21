Mołdawia rozważa przeniesienie ukraińskich przejść granicznych na swoje terytorium w związku z atakami Rosji

Mołdawia rozważa możliwość przeniesienia ukraińskich punktów kontrolnych na swoje terytorium, aby zmniejszyć ryzyko związane z wojną na Ukrainie oraz rosyjskimi atakami w pobliżu granicy mołdawskiej.

Według szefowej mołdawskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w związku z regularnymi rosyjskimi atakami na przygraniczne obszary Ukrainy Mołdawia wycofała swoich strażników granicznych i celników z czterech przejść granicznych położonych na terytorium Ukrainy.

Obecnie Kiszyniów prowadzi rozmowy z Kijowem w sprawie organizacji pracy ukraińskich strażników granicznych na terytorium Mołdawii. Chodzi o wprowadzenie wspólnej kontroli na granicy.

Misaïl-Nikitin podkreśliła, że takie działania mają pomóc zminimalizować zagrożenie dla personelu oraz zmniejszyć ryzyko związane z rosyjskimi atakami w pobliżu mołdawskiej granicy państwowej.

Według minister, obecnie istnieją już dwa przejścia graniczne, w sprawie których osiągnięto porozumienie ze stroną ukraińską.

„Obecnie, jak już wspomniałam, są dwa przejścia graniczne. Na podstawie porozumień zawartych ze stroną ukraińską. Oczywiście w przyszłości, w perspektywie średnioterminowej, przeanalizujemy również inne przejścia, w zależności od stopnia ryzyka incydentów, które już miały miejsce” – podkreśliła Daniela Misail-Nikitin.

W ten sposób Mołdawia może rozważyć przeniesienie również innych ukraińskich przejść granicznych, jednak odpowiednie decyzje będą zależały od oceny sytuacji bezpieczeństwa i zagrożeń w pobliżu granicy.

W mołdawskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podkreślają, że chodzi o minimalnie niezbędne środki mające na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z pełną wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

Oświadczyła to minister spraw wewnętrznych Mołdawii Daniela Misajl-Nikitin, jak podaje serwis NewsMaker.

W Mołdawii, w pobliżu wsi Wasylke w rejonie Sorok, zatrzymano dwóch funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, którzy przekroczyli granicę na rzece Dniestr podczas operacji mającej na celu zatrzymanie obywatela Ukrainy. To już drugi podobny przypadek w ciągu ostatnich siedmiu dni.

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