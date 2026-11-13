Klasztor należący do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej podlegającej Metropolii Moskiewskiej ostatecznie utracił prawo do korzystania z dwóch świątyń Ławry Kijowsko-Peczerskiej

Północny Sąd Apelacyjny ds. Gospodarczych ostatecznie odmówił klasztorowi Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego przywrócenia prawa do korzystania z dwóch świątyń na terenie Górnej Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Chodzi o katedrę Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy oraz kościół Trapezny wraz z salą Trapezną.

„12 listopada 2026 r. Północny Apelacyjny Sąd Gospodarczy oddalił apelację klasztoru Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w sprawie nr 910/423/23 dotyczącej usunięcia przeszkód w korzystaniu z katedry Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy oraz kościoła Trapeznego wraz z salą Trapezną na terenie Górnej Ławry. Orzeczenie jest ostateczne i już weszło w moc prawa” – zaznaczyła.

Jak przypomniała wicepremier, klasztor Cerkwi Prawosławnej Ukrainy domagał się na drodze sądowej przywrócenia dostępu do wymienionych budynków w celu odprawiania nabożeństw i obrzędów religijnych, twierdząc, że umowy o użytkowaniu nadal obowiązują.

Sąd Gospodarczy w Kijowie 13 czerwca 2023 r. oddalił powództwo, po czym klasztor złożył apelację. Sąd apelacyjny potwierdził orzeczenie na korzyść Narodowego Rezerwatu „Ławra Kijowsko-Peczerska”.

Klasztor korzystał z katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz kościoła Trapeznego wraz z salą trapezową na podstawie dwóch umów o czasowym bezpłatnym użytkowaniu z dnia 17 czerwca 2016 r. Okres obowiązywania tych dokumentów upłynął 31 grudnia 2022 r. Rezerwat Narodowy z wyprzedzeniem poinformował o wygaśnięciu umów i ostrzegł, że nie będzie ich przedłużał.

W styczniu 2023 r. komisja przeprowadziła inwentaryzację i przegląd techniczny obu budynków oraz sformalizowała ich zwrot rezerwatowi. Spór sądowy dotyczący użytkowania tych świątyń trwał od 2023 r.

Informację tę podała na Facebooku wicepremier ds. polityki humanitarnej – minister kultury Tetiana Bereżna.

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