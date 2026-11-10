MONATIK opowiedział, czy planuje wywieźć rodzinę z Kijowa ze względu na sytuację w mieście

Dmytro Monatik opowiedział, że podczas rozmów z żoną na temat przyszłego życia w Kijowie najbardziej martwi się o swoich synów. Małżonkowie mają nadzieję na poprawę sytuacji w stolicy, jednak na razie nie mają pewności co do dalszego rozwoju wydarzeń.

Piosenkarz wspomniał o swoich podróżach do Zaporoża, Dniepru i Sum. Podczas tras koncertowych widział, w jakich warunkach żyją ludzie w tych miastach. Wcześniej, jak twierdzi artysta, te trudności wydawały się odległe od Kijowa. Teraz jednak przerwy w dostawach prądu, wody i ogrzewania dotykają również stolicę, która jest dla jego rodziny domem.

„Jako ojciec bardzo martwię się o dzieci przebywające dziś w Kijowie. Rozmawiamy, zastanawiamy się, mamy nadzieję na coś, na jakąś poprawę. Nie wiem, czy to nastąpi, czy nie” – powiedział MONATIK.



Piosenkarz nie ogłosił ostatecznej decyzji o przeprowadzce. Według Dmytro trudno mu wyobrazić sobie dla swojej rodziny lepsze miasto niż Kijów. Jednocześnie, gdy wraz z żoną rozważają, czy zostać, myśli przede wszystkim o tym, jak obecnie czują się tu dzieci.

„Uwielbiamy Kijów. Lepsze miasto… cóż, nie wiem, to nasze miasto, miasto mojej rodziny, każdego z nas. Ale dzieciom jest tu niezwykle ciężko. Niezwykle. To nie jest miejsce dla dzieci w dzisiejszych czasach” – powiedział artysta.

Piosenkarz opowiedział o tym w wywiadzie udzielonym Natalii Tur dla projektu „Tur z gwiazdami”.

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