Sekretarz generalny ONZ António Guterres mianował rosyjskiego ambasadora Gleb Desiatnikowa na stanowisko doradcy ds. działań przeciwminowych i policji w Departamencie Operacji Pokojowych. Ukraina sprzeciwiła się tej decyzji.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Georgij Tichyj oświadczył, że ta nominacja podważa zaufanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Według niego, po ponad dziesięciu latach rosyjskiej agresji Ukraina stała się najbardziej zaminowanym krajem na świecie, a jednocześnie przedstawiciel Rosji, która prowadzi pełną wojnę przeciwko Ukrainie, został mianowany osobą odpowiedzialną za działania przeciwminowe w ONZ.

Tichyj podkreślił również, że decyzja ta ponownie podważa kwestię legalności zajmowania przez Rosję stałego miejsca ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Źródło: Georgij Tichyj (serwis społecznościowy X).

Rada Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku przeprowadziła 7 października piątą, nieobowiązkową turę głosowania orientacyjnego w ramach procesu wyboru następcy sekretarza generalnego António Guterresa.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zaproponowała byłemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi rozważenie możliwości kandydowania na stanowisko sekretarza generalnego ONZ.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga skomentował pomysł wystawienia byłego premiera Węgier Viktora Orbána na stanowisko sekretarza generalnego ONZ: „Jestem przekonany, że Viktor Orbán na stanowisku sekretarza generalnego ONZ z pewnością wykorzystałby swoje mistrzowskie umiejętności stosowania weta i szantażu, które doskonalił przez lata, blokując kluczowe decyzje UE” – napisał Sybiga w serwisie społecznościowym X.

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