Ministerstwo Zdrowia nie będzie sprawdzać działalności kijowskiej kliniki Tryfonova M.D. (sp. z o.o. „BIOPEL SYSTEM”), która jest przedmiotem śledztwa w sprawie dystrybucji niezarejestrowanego preparatu odchudzającego Biopatid. Nie ma ku temu podstaw — odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia na zapytanie dziennikarzy.

We wrześniu 2026 roku organy ścigania, w szczególności Policja Narodowa, Biuro Prokuratora Generalnego oraz Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), ujawniły zakrojoną na szeroką skalę operację produkcji i dystrybucji sfałszowanych środków odchudzających. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, pod pozorem innowacyjnych preparatów sprzedawano pacjentom rzemieślniczo wytworzone zastrzyki zawierające niezarejestrowane substancje, których aktywnym promowaniem i sprzedażą zajmowała się prywatna klinika oraz jej założyciele.

Na wniosek prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Dniepropietrowsku sąd zastosował wobec podejrzanych – organizatora procederu nielegalnej produkcji i sprzedaży sfałszowanego preparatu Anatolija Czerkaskiego oraz głównej „promotorki” preparatu, właścicielce kliniki Tryfonova MD Clinic Marii Tryfonowej, środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego na okres 60 dni z możliwością wpłacenia kaucji.

Zaraz potem klinika medycyny estetycznej Tryfonova MD zmieniła nazwę swojego profilu na Instagramie na VRODLYVA. Na profilu zmieniono awatarkę i nazwę konta, jednak w starych filmach i ich podpisach nadal widnieje branding Tryfonova MD.

W związku z tym redakcja UA.NEWS skierowała oficjalny zapytanie dziennikarskie do Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z prośbą o udzielenie informacji na temat statusu licencji na prowadzenie działalności medycznej przez kijowską klinikę Tryfonova M.D. (Sp. z o.o. „BIOPEL SYSTEM”), która figuruje w śledztwie dotyczącym dystrybucji niezarejestrowanego preparatu odchudzającego Biopatid.

Czego dotyczy zapytanie

Redakcja zwróciła się do właściwego ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie, czy przeprowadzono wyjazdowe kontrole przestrzegania warunków licencyjnych prowadzenia praktyki medycznej w odniesieniu do spółki „BIOPEL SYSTEM” oraz powiązanych z nią podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dziennikarzy interesowało również, czy organ regulacyjny podjął decyzję o zawieszeniu lub całkowitym cofnięciu licencji placówki w związku z postępowaniem karnym.

Brak podstaw do kontroli: jaka była odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

Resort nie ma podstaw prawnych do zarządzenia niezaplanowanej kontroli tych podmiotów gospodarczych wyłącznie na podstawie wniosku dziennikarza — poinformowano w ministerstwie w odpowiedzi na zapytanie UA.News.

W ministerstwie wyjaśniono, że podstawy do przeprowadzania niezaplanowanych kontroli placówek medycznych są jasno określone w przepisach. W szczególności regulują je ustawa o licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej, ustawa o nadzorze państwowym oraz rozporządzenie Rady Ministrów nr 303, przyjęte po wybuchu wojny na pełną skalę.

Jednak zgłoszenie dziennikarza lub kontrola zainicjowana na jego wniosek nie należą do podstaw przewidzianych przez prawo. Dlatego sam fakt zgłoszenia dziennikarskiego nie uprawnia Ministerstwa Zdrowia do wszczęcia nadzwyczajnej kontroli.

Osobno w resortcie zaznaczono, że wcześniej nie napływały do nich skargi dotyczące działalności spółki „Trifonova MD” oraz jednoosobowej działalności gospodarczej Marii Trifonowej.

Przypomnijmy, że sprawę dotyczącą produkcji sfałszowanego preparatu odchudzającego „Biopatid” zakwalifikowano na podstawie części 2 artykułu 321-1 Kodeksu karnego. Podejrzanym grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności, pozbawienie prawa do wykonywania określonej działalności na okres do trzech lat oraz konfiskata mienia.

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