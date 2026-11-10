W wieku 58 lat zmarł projektant i współzałożyciel Ukrainian Fashion Week

10 listopada zmarł ukraiński projektant Siergiej Bizow, jeden z założycieli Ukrainian Fashion Week. Miał 57 lat.

„Zawsze będę pamiętał tę noc w zadymionej kuchni u nas z Wołodym Nieczyporukiem na ulicy Desyatynnej, kiedy to właściwie narodził się Ukraiński Tydzień Mody – jego koncepcja, zasady i format. Będę pamiętać pokazy kolekcji Siergieja, których poziom do dziś robi ogromne wrażenie. Będę pamiętać naszą pracę w L'Officiel. Dziękuję ci, Serhiu, za „wysoki poziom”, który zawsze utrzymywałeś” – napisała współzałożycielka Ukrainian Fashion Week Iryna Danilevska.

Siergiej Byzow urodził się 19 listopada w Krywym Rogu. Ukończył Kryworożski Instytut Górnictwa. Pracował w Kryworożskim Domu Modelek.

W 1992 roku otworzył w Krywym Rogu pierwsze prywatne atelier, a następnie atelier w Moskwie, gdzie prezentował swoje pierwsze kolekcje. Mieszkał i pracował w Kijowie. Był jednym z pomysłodawców organizacji „Sezonów mody” na Ukrainie. Założył atelier „Siergiej Byzow”.

„Kiedy myślę o Siergieju, słyszę Björk. Kijów, lata dziewięćdziesiąte, sale Muzeum Narodowego. Siergiej jako pierwszy zorganizował tam pokaz. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, jakiej odwagi to wtedy wymagało. A on już wtedy wyobrażał sobie, jak w tych salach zabrzmi Björk” – napisała projektantka Lilia Pustowit.

Dodała, że Siergiej „był niezwykle utalentowany i pełen energii. Łączył w sobie cechy projektanta, stylisty, architekta przestrzeni i projektanta wnętrz; miał absolutny słuch i wyczucie muzyki. Każdą przestrzeń projektował całościowo, od architektury i wnętrz po dobór marek i pierwszy pokaz. Zmienił Sanahunt. Otworzył tam świetną restaurację, a w latach 2000. sprowadził najnowsze marki. Wymyślił Spazio, podczas którego otwarcia zorganizował pokaz, na którym chłopcy wyszli na scenę w spódnicach Comme des Garçons. Potem powstał The Icon”.

Informację tę opublikowano na stronie Ukrainian Fashion Week.

Zmarł Oleg Biełorus, pierwszy ambasador niepodległej Ukrainy w USA.

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