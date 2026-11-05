Na cmentarzu Bajkowym wzniesiono pomnik zmarłego aktora i żołnierza Maksima Nelipy

Na cmentarzu Bajkowym w Kijowie wzniesiono pomnik ukraińskiego aktora, prezentera telewizyjnego i żołnierza Maksyma Nelipy, który poległ na froncie. Pomnik wykonano z czarnego i szarego granitu. Umieszczono na nim portret Nelipy w mundurze wojskowym na tle flagi Ukrainy. Obok grobu powiewa niebiesko-żółta flaga, a na płycie nagrobnej widnieje herb Ukrainy. Przewidziano również osobne miejsce na lampkę pamięci.

Wygląd pomnika zaprezentował prezenter Sława Diomin na swoim kanale na YouTube.

Maksym Nelipa dołączył do obrony Ukrainy po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji. Służył w 14. oddzielnym pułku bezzałogowych kompleksów lotniczych, posiadał stopień starszego porucznika i dowodził kompanią.

Żołnierz zginął 12 maja 2025 roku podczas wykonywania zadania bojowego w obwodzie dniepropetrowskim. Miał 48 lat.

Obecnie na grobie Maksyma Nelipy stoi pomnik. Składa się on z dwóch części, z których jedna wykonana jest z ciemnego granitu i przedstawia zdjęcie aktora w mundurze na tle flagi Ukrainy. Na drugiej części pomnika wyryto fragment tekstu oraz umieszczono emblemat Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na grobie Maksyma Nelipy widnieje również flaga Ukrainy oraz jego brygady. Na samym pomniku złożono świeże kwiaty, a z tyłu – niebiesko-żółte wieńce. Aktor został pochowany na cmentarzu Bajkowym.

Aktor programu „Diesel Show” Maksym Nelipa stanął w obronie kraju od pierwszych dni pełnej inwazji. Początkowo wstąpił do Sił Obronnych Ukrainy, służył w TrO, a następnie w 14. oddzielnym pułku bezzałogowych kompleksów lotniczych, gdzie w stopniu starszego porucznika dowodził kompanią

Informację tę podał dziennikarz Sława Diomin na swoim kanale YouTube.

Przypomnijmy, że na froncie zginął prezenter telewizyjny i znany aktor Maksym Nelipa.

Była żona Maksyma Nelipy wzruszyła wszystkich swoimi wspomnieniami o nim.

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