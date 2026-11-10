W obwodzie czerniowickim mężczyzna zabił 36-letnią znajomą, której był winien pieniądze. Aby ukryć zbrodnię, wywiózł ciało nad rzekę Prut, spalił je na brzegu, a szczątki wrzucił do wody.

Do zbrodni doszło w marcu 2023 roku. Kobieta przyjechała do Czerniowców, aby kupić samochód, i planowała odebrać 4600 dolarów, które pożyczyła małżeństwu, a także kolejne 3000 dolarów przekazane jej przez syna. Jednak mężczyzna wydał te środki na własne potrzeby i odmówił spłaty długu.

Kiedy kobieta oświadczyła, że zgłosi sprawę na policję, mężczyzna ją zabił. Następnie sprawca skorzystał z telefonu ofiary i wykradł z jej konta bankowego kolejne 12 tysięcy hrywien. Ponadto kupił w jej imieniu bilet na pociąg do Lwowa, próbując stworzyć wrażenie, że kobieta opuściła miasto.

Funkcjonariusze organów ścigania ustalili okoliczności przestępstwa na podstawie nagrań z kamer monitoringu, połączeń telefonicznych, tras przemieszczania się oraz operacji bankowych.

Sąd apelacyjny oddalił skargi obrony i utrzymał w mocy wyrok — 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został uznany za winnego umyślnego zabójstwa, kradzieży, prania brudnych pieniędzy, znieważenia zwłok zmarłej oraz nieuprawnionej ingerencji w systemy komputerowe.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Czerniowcach.

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