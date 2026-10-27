Na Bukowinie pracownicy energetyki do późnej nocy pracowali nad usunięciem skutków wieczornego ataku wojsk rosyjskich. Z powodu uszkodzenia obiektu energetycznego część odbiorców pozostała bez prądu.

O godz. 02:15 przywrócono dostawy energii elektrycznej wszystkim odbiorcom, którzy zostali pozbawieni prądu w wyniku ataku. Ponadto w nocy ukraińscy obrońcy zestrzelili kolejny dron.

„Ponadto, według zaktualizowanych informacji, rannych zostało dwóch cywilnych ochroniarzy. Lekarze udzielili im pomocy na miejscu, hospitalizacja nie była konieczna” – dodał szef administracji obwodowej.

Rosja ponownie zaatakowała obwód w nocy

Około trzeciej w nocy rosyjskie wojska ponownie próbowały zaatakować obwód czerniowicki za pomocą drona bojowego. Siły obrony przeciwlotniczej zniszczyły go na otwartym terenie w granicach rejonu dniestrowskiego.

„Dziękuję żołnierzom sił obrony przeciwlotniczej za ochronę, pracownikom energetyki – za szybkie przywrócenie dostaw energii elektrycznej, ratownikom, funkcjonariuszom organów ścigania oraz lekarzom – za zgranie w pracy” – dodał Osypenko.

Poinformował o tym szef Obwodnej Administracji Rusłan Osypenko.



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